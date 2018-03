ORF-"matinee" am 27. Jänner ganz im Zeichen von Gioacchino Rossini

Staatsoperndirektor Meyer im Studio; außerdem Doku über Renaissancearchitekt Andrea Palladio

Wien (OTS) - Peter Schneeberger lädt am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2, zu einer ORF-"matinee", die sich vorwiegend mit dem Werk Gioacchino Rossinis befasst. Schließlich erleben Wiener Theaterbesucher gerade einen starken Monat mit Rossini-Opern: nach der Wiederaufnahme des "Barbier von Sevilla" an der Volksoper, bietet die Staatsoper eine Reihe hochkarätig besetzter Vorstellungen der "Italiana in Algeri" und wartet ab dem 26. Jänner 2013 mit einer neuen, vielversprechenden Inszenierung von "La Cenerentola" auf. Die "matinee" präsentiert einen Produktionsbericht von Peter Schneeberger, der mit einigen musikalischen Leckerbissen aus Rossinis Opera buffa auch neugierig auf die szenische Umsetzung von Sven Eric Bechtolf macht. Anlässlich der Premiere ist Staatsoperndirektor Dominique Meyer bei Schneeberger zu Gast im Studio (ca. 9.55 Uhr). Und eine neue Folge aus der beliebten Serie "Musikalisch Kulinarisch" beleuchtet gleich zu Beginn der "matinee" nicht nur das musikalische Genie Gioacchino Rossinis, das einst die Stadt Wien in einen legendären "Rossini-Taumel" versetzte.

Außerdem präsentiert die "matinee" am Sonntag die Dokumentation "Vom Irrtum zum Ideal - Andrea Palladio" (10.10 Uhr) über den berühmten Renaissancearchitekten sowie eine aktuelle Ausgabe der "kulturtipps" (10.35 Uhr).

"Musikalisch-Kulinarisch: Gioacchino Rossini, der Schwan von Pesaro" (9.05 Uhr)

Gioacchino Rossini, von den Zeitgenossen nach seiner Geburtsstadt der "Schwan von Pesaro" genannt, wurde hier am 29. Februar 1792 geboren. In Pesaro verbrachte er seine Jugendjahre, von hier aus begann er seine steile Karriere als Opernkomponist. In der Küche der Marken machte Rossini auch seine ersten kulinarischen Erfahrungen, die er sogar in viele seiner Kompositionen einfließen ließ. So blieben die Provinz Marken und die Stadt Pesaro für immer prägend in Rossinis Leben als Komponist, Bonvivant und Gourmet-Gourmand. Die musikalisch-kulinarische Reise in die Vergangenheit und Gegenwart des Komponisten führte das Filmteam der Dokumentation aus dem Jahr 2012, bei der Georg Madeja und Helmut Gürtl für Buch und Regie verantwortlich zeichnen, auch zum berühmten Rossini-Opernfestival, wo u. a. Rossinis komische Oper "Il Signor Bruschino" auf dem Spielplan stand.

Produktionsbericht und Studiogast Dominique Meyer (ca. 9.55 Uhr)

"La Cenerentola" von G. Rossini an der Wiener Staatsoper: Bis heute besticht das auf dem bekannten Aschenbrödel-Märchen basierende Werk durch seine perfekte Ausgewogenheit an musikalischer Genremalerei und Personencharakteristik, durch vollkommene Kantilenen, Melodienreichtum und wirkungsvolle Ensembles. An der Wiener Staatsoper wurde Rossinis Oper zuletzt 1984 neu inszeniert. Jetzt bringt Regisseur Sven Eric Bechtolf die von humanistischen Gedanken getragene Opera buffa gemeinsam mit Dirigent Jesus Lopez-Cobos und einem stilsicheren Sängerensemble neu heraus. Im Anschluss an den Produktionsbericht von Peter Schneeberger ist Staatsoperndirektor Dominique Meyer zu Gast im Studio und spricht über seine Tätigkeit zwischen Opernalltag, Premierenstress, ehrenamtlichen Nebenfunktionen und Opernball (am 7. Februar 2013 live zu sehen in ORF 2).

"Vom Irrtum zum Ideal - Andrea Palladio" (ca. 10.10 Uhr)

"Seine Anlagen haben etwas Göttliches", schwärmte einst Johann Wolfgang von Goethe auf einer seiner Italienreisen. Bis heute hat Andrea Palladios Architektur nichts an Faszination verloren. Mehr noch: auf seinen Säulen ruhe die gesamte westliche Architekturgeschichte, ist Graf Antonio Foscari, stolzer Besitzer der Palladio-Villa "La Malcontenta" am Brenta-Kanal, überzeugt. Seltene Einblicke in das Leben in und um Palladios Bauwerke heute, mit ihren adeligen oder nicht mehr adeligen Besitzer/innen, zeigt diese Reise von Vicenza über den Brenta-Kanal bis nach Venedig. Claudia Teissig und Ines Mitterer haben sich auf die Spuren des bedeutenden Architekten begeben.

"kulturtipps" (10.35 Uhr)

Die "kulturtipps" berichten über die Wiener Mozarthaus-Sonderaustellung "Im Labyrinth der Farben und Töne -Reflexionen zu Mozart und Goethe mit einem Bilderzyklus von Bernd Fasching". Außerdem geht es diesmal um Puccinis "La Bohème" in der Wiener Kammeroper sowie um das neue Kabarettprogramm von I Stangl mit dem verheißungsvollen Titel "unter Geiern".

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

