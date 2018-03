ORF III mit Karl Schwarzenberg im Porträt, "Inside Brüssel" über Privatisierung des Wassers und Reportage über Schlafkrankheit

Am 24. Jänner im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Will Brüssel tatsächlich die Wasserversorgung privatisieren oder handelt es sich um gezielte Panikmache? ÖVP-Europaabgeordneter Richard Seeber und SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer treffen sich am Donnerstag, dem 24. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in der Sendung "Inside Brüssel" zu einem intensiven Gespräch.

Weitere Themen: Braucht Europa mehr Solidarität, um aus der Krise zu gelangen? Trotz der Warnungen des Internationalen Währungsfonds vor den negativen Folgen staatlicher Kürzungsprogramme beharrt die EU-Kommission auf dem Vorrang des Sparens. Welche Chancen hat der Vorschlag von Bundeskanzler Werner Faymann, die Rabatte der Nettozahler/innen in einen europäischen Fonds zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit umzuleiten?

ORF-III-Moderator Raimund Löw spricht mit seinen Gästen weiters über ein mögliches Comeback des Krieges gegen den Terror in Westafrika und die Auswirkungen des militärischen Engagements Frankreichs in Mali auf die Sicherheitspolitik Europas.

Mit Raimund Löw diskutieren: SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer, ÖVP-Europaabgeordneter Richard Seeber, Cerstin Gammelin (Süddeutsche Zeitung, München), Ian Traynor (The Guardian, London) und Janis Emmanouilidis (European Policy Center, Brüssel).

Um 21.05 Uhr beleuchtet "Im Brennpunkt" in einer umfassenden Reportage die "Schlafkrankheit". Von der Tsetsefliege übertragen verläuft die Krankheit in drei Stadien und kann tödlich enden. In den letzten Jahren hat sie besonders im Kongo kontinuierlich zugenommen. Die "Im Brennpunkt"-Reportage hat Ärzte ohne Grenzen, die dem heimtückischen Erreger den Kampf ansagen, in die abgelegensten Gebiete im Kongo und in Pakistan begleitet.

Anlässlich der bevorstehenden Stichwahl zwischen Karl Schwarzenberg und Milos Zeman für das Amt des tschechischen Präsidenten am 24. und 25. Jänner zeigt ORF III Kultur und Information im Rahmen einer "Spezial"-Sendung um 22.35 Uhr "Karl Schwarzenberg - Adel verpflichtet: Fürst, Minister, Lebemann und Europäer" und beleuchtet darin das Leben des derzeitigen Außenministers der Tschechischen Republik.

