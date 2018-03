Termin Aviso: Tag der Integration - Erfahrungsaustausch an der FH Kärnten

Villach (OTS) - Zuwanderung findet immer mehr auch im ländlichen Raum statt, doch erst in jüngerer Zeit richten Wissenschaft und Politik ihr Augenmerk verstärkt auf den ländlichen Raum als Ort der Zuwanderung. Im Rahmen der Tagung "Integrationsarbeit im ländlichen Raum" diskutieren am 21. Februar 2013 am FH Kärnten Standort Villach der Staatssekretär für Integration, Sebastian Kurz, sowie weitere Experten zu diesem aktuellen Thema. Im Rahmen der Tagung wird das neu erschienene Praxishandbuch "Integrationsarbeit im ländlichen Raum" vorgestellt. Mareike Gruber, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Kärnten, gibt damit Gemeinden im ländlichen Raum einen Leitfaden für Integrationsarbeit an die Hand.

Ländliche Gemeinden unterscheiden sich von städtischen Gemeinden in mehreren integrationsrelevanten Punkten voneinander (z. B. Umgang mit Vielfalt, Rolle der Vereine und Bürgermeister/innen, Angebot an integrationsunterstützender Infrastruktur). Erfahrungen aus der Integrationsarbeit in größeren Städten sind deshalb nur sehr bedingt auf kleinere und mittelgroße Gemeinden übertragbar.

Die Tagung stellt daher die Integrationsarbeit im ländlichen Raum in den Mittelpunkt und diskutiert mit dem Staatssekretär für Integration, Sebastian Kurz, sowie Referentinnen und Referenten des österreichischen Expertenrats für Integration, des Bundeskanzleramts und der Schader-Stiftung Ansätze und Erfahrungen aus Österreich und Deutschland.

Präsentiert wird zudem das neu erscheinende

Praxishandbuch "Integrationsarbeit im ländlichen Raum", das Gemeinden im ländlichen Raum ein Werkzeug zur Initiierung, Analyse und Weiterentwicklung der eigenen Integrationsarbeit an die Hand gibt. Daraus vorgestellt werden Good-Practice-Beispiele von kleinen und mittelgroßen Gemeinden sowie eine österreichweit einzigartige Toolbox, die Gemeinden bei Handlungsanalyse und Erstellung eines Integrationsplans unterstützt.

In drei Workshops haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu reflektieren, Ideen auszutauschen und Strategien zu entwickeln, welche Strukturen und Rahmenbedingungen die Integrationsarbeit im ländlichem Raum braucht und wie sich kulturelle Diversität in kleinen und mittelgroßen Gemeinden gestaltet.

Freier Eintritt!

Um Anmeldung bis 14. Februar 2013 wird gebeten.

Programm:

http://www.ots.at/redirect/fhkaerntenprogramm

Termin Aviso: Tag der Integration - Erfahrungsaustausch an der FH

Kärnten



Datum: 21.1.2013, 09:30 - 17:00 Uhr



Ort:

Fachhochschule Kärnten Audimax

Europastraße 4, 9524 Villach



Rückfragen & Kontakt:

Information und Anmeldung:

Marika Gruber

m.gruber @ fh-kaernten.at

Tel.: +43(0)5/90500-1239