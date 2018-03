Davos: World Vision Präsident fordert stärkers Engegement der Privatwirtschaft

World Vision: Kreislauf von Armut und Unterernährung bei Kindern durchbrechen!

Davos/Wien (OTS) - Im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums, das heute im schweizerischen Davos beginnt, fordert Kevin Jenkins, Präsident von World Vision International, eine entschiedene Zusammenarbeit, um den Kreislauf von Armut und Hunger in der Welt zu durchbrechen und Kindern aus Entwicklungsländern eine Zukunftsperspektive zu geben. "Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten, ist es entscheidend, Kinder stark zu machen und hierbei mit allen gesellschaftlichen Kräften zusammen zu arbeiten", so Jenkins. Hierbei sei auch ein stärkeres Engagement von Unternehmen gefordert. Unterernährung ist für ein Drittel der Todesfälle bei Kindern verantwortlich. Schlechte und mangelhafte Ernährung führt auch dazu, dass Kinder ihr Leben lang anfällig für Krankheiten bleiben und in ihrer Entwicklung sowohl körperlich, als auch geistig zurück bleiben.

Jenkins wird sich in Davos mit internationalen Wirtschaftsführern treffen, um unter anderem neue Modelle zu diskutieren, wie die weltweite Ernährungskrise eingedämmt werden kann und wie das Know-how des privaten Sektors, von Regierungen und Wissenschaft, sowie Innovationen von Hilfsorganisationen besser verzahnt und genutzt werden kann. Darüber soll im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung gesprochen werden, an der neben Jenkins auch Vertreter des World Food Programms (WFP), Experten der Vereinten Nationen und CEOs von Unilever und Royal DSM teilnehmen werden.

Auf der Konferenz soll auch der Erfolg der SUN-Bewegung (Scaling Up Nutrition) überprüft und Empfehlungen für die bevorstehenden G8 und G20 Gipfel erarbeitet werden.

Wann: 24. Januar 2013; 7-9 Uhr Wo: World Economic Forum, Davos, High Level Nutrition Session

Interviews mit Kevin Jenkins sind möglich! Vermittlung über die Pressestelle 01/522 14 22-210 oder 0664/833 94 11.

Rückfragen & Kontakt:

World Vision Österreich

Mag. Andrea-Christina Janousek

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 664 833 94 11

andrea.janousek @ worldvision.at

www.worldvision.at