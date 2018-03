Lunacek: "Cameron soll sich Beispiel an Churchill nehmen und britische EU-Sklerose bekämpfen"

Grüne: Ankündigung eines EU-Referendums bei Wiederwahl ist populistische Science Fiction

Wien (OTS) - "Eingezwängt zwischen den EU-Gegnern in seiner Partei und pro-europäischen britischen Wirtschaftsinteressen hat Premieminister Cameron heute in seiner Rede den schlechtesten aller möglichen Auswege gewählt. Die Ankündigung eines EU-Referendum in Großbritannien irgendwann nach seiner Wiederwahl ist populistische Science Fiction, aber keine seriöse Europapolitik, auf die sich die EU-Partnerinnen und -Partner am Kontinent verlassen können. Cameron wäre gut beraten sich an Winston Churchill ein Vorbild zu nehmen, der bereits 1946 Vereinigte Staaten von Europa gefordert hat. Cameron drückt sich stattdessen vor einer Entscheidung und glaubt, er kann damit die britische Rosinenpickerei in der EU fortsetzen. Wenn es etwas neu zu verhandeln gibt, dann ist das der in der heutigen Zeit völlig ungerechtfertigte Briten-Rabatt", kommentiert Ulrike Lunacek, Europapsprecherin der Grünen, die heutige Europa-Rede des britischen Premierministers David Cameron.

Lunacek: "Mehr und nicht weniger Europa ist der richtige Weg zur Bewältigung der vielfältigen aktuellen Krisen. Die EU ist ein gemeinsamer Tisch und kein Buffet, wo sich jeder das raussuchen kann, was ihm gerade passt. Die EU hat jetzt auch Besseres zu tun, als sich mit britischen Sonderwünschen herumzuschlagen, die nur zu einer Verwässerung und Schwächung der Union führen werden. Stattdessen braucht es einen neuen EU-Konvent, der unter starker Einbeziehung der Zivilgesellschaft, die EU stärker macht. Die EU-Partnerinnen und -Partner haben bislang viel Geduld mit Großbritanniens Sonderwegen gezeigt. Das ist auch gut so, denn es ist in unser aller Interesse, dass auch Großbritannien Teil der EU bleibt. Aber jedes Verständnis hört dann auf, wenn von der anderen Seiten immer neue und weitere Forderungen gestellt werden. David Cameron sollte sich deshalb überlegen, ob er als der Premier in die Geschichte eingehen möchte, der Großbritannien aus der EU geführt hat - zu beider Schaden?"

