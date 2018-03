Jarolim: Jäger-Präpotenz darf nicht Leben gefährden

Gesetzliche Vermeidung weiterer Todesopfer eine Selbstverständlichkeit

Wien (OTS/SK) - Fassungslos ist der Justizsprecher der SPÖ, Hannes Jarolim, dass es nach Ansicht des niederösterreichischen Geschäftsführers des Landesjagdverbandes, Peter Lebersborger, keine gesetzlichen Regelungen geben soll, die ein ähnliches Geschehen wie den tragischen Vorfall, bei welchem ein junger Treiber erschossen wurde, verhindern würden. "Es kann nicht angehen, dass im Rahmen des Vergnügens einer offensichtlich in welchem Ausmaß auch immer illuminierten Jagdgesellschaft und der daraus resultierenden Wirkung auf die persönliche Verhaltensfähigkeit von Menschen, ein seine Einkommenssituation aufbessernder Jagdtreiben zu Schaden oder gar zu Tode kommt." Es sei "ein Zynismus der seinesgleichen sucht, wenn nunmehr an die Eigenverantwortlichkeit der Jäger appelliert wird, keine Jagdteilnehmer mehr an- bzw. zu erschießen und dies ernsthaft der Öffentlichkeit als approbate Alternative zu einer gesetzlich strengeren Regelung präsentiert wird", sagte Jarolim. ****

"Ich weiß, dass in so manchen Bereichen Österreichs die Verhältnisse etwas anders sind als im restlichen Land. Dass aber Jagdtreiber keine Menschen zweiter Klasse sind und daher strengen gesetzlichen Schutz genießen sollen, dürfte ja allgemein außer Streit stehen", betonte Jarolim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der SPÖ-Justizsprecher glaube auch nicht, dass es vernünftig sei, Betroffene selbst nach Lösungsansätzen zu befragen, "wenn man etwa die unglaublichen Ausführen von Herrn Lebersborger betrachtet". Nunmehr seien die staatlichen Stellen gefordert, unverzügliche rechtliche Schritte einzuleiten.

Jarolim: "Ich ersuche in diesem Sinne die Frau Innenministerin, umgehend darauf einzuwirken, dass unabhängig von den Ansichten einzelner Landsleute Vorschläge zum bundesweiten Schutz von Menschen bei Jagdauftrieben ausgearbeitet werden. Hierbei gilt es nicht nur an die bestehende und offenkundige unzureichende Gesetzeslage zu denken, sondern Vorschläge zu neuen Gesetzen darzulegen, mit denen leider immer wieder stattfindende tragische Vorkommnisse zumindest weitestgehend zurückgedrängt werden können."

"Herrn Landeshauptmann Pröll ersuche ich, in einer klaren Stellungnahme den Ausführungen des Herrn Lebersborger eine Absage zu erteilt und im Sinne des Schutzes der Menschen in Niederösterreich umgehende Maßnahmen zur Verbesserung des Jagdbetriebes auch im Sinne seines Neffen und Landesjägermeister Josef Pröll zu unterstützen", schloss Jarolim. (Schluss) up/mo

