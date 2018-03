"Am Schauplatz" am 24. Jänner: "Wunder gibt es immer wieder"

Wien (OTS) - Bis zu 818.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am vergangenen Donnerstag den "Am Schauplatz"-Auftakt auf dem neuen Sendeplatz. Im Schnitt waren 686.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil 25 Prozent, 14 Prozent bei den 12-49-Jährigen) mit dabei. Damit erreichte das ORF-Format einen Bestwert seit 2006. Diese Woche zeigt "Am Schauplatz" eine Reportage von Alfred Schwarzenberger, der für den Film mit dem Titel "Wunder gibt es immer wieder" - zu sehen am Donnerstag, dem 24. Jänner 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 - eine ganze Reihe von Menschen getroffen hat, denen die Muttergottes regelmäßig erscheint. Manche beschwören himmlische Schutzengel durch Gebete, andere schneidern Deckchen mit angeblich ungeahnten Heilkräften oder behaupten, Gott fotografiert zu haben. "Stellenweise ist es wie ,Braunschlag' in echt", sagt Sendungsverantwortliche Heidi Lackner über diese Produktion.

Die Jungfrau Maria ist 1,65 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und so schön, dass man sie mit Worten nicht beschreiben kann. Das behauptet zumindest der katholische Seher Salvatore, der sie alle paar Monate am Himmel über der Kärntner Gemeinde Bad St. Leonhard schweben sieht. Hunderte Gläubige sind jedes Mal mit dabei und beten voll Andacht und Verzückung. Und das, obwohl die Amtskirche diese Erscheinung als Humbug betrachtet und sogar vor ihr warnt. Dabei erleben Orte, an denen "Wundersames" geschieht, immer größeren Zulauf - während andernorts die Priester über leere Kirchenbänke klagen. Marienerscheinungen, ein rätselhaftes Kreuz im Rasen oder Reliquien mit unerklärlichen Kräften machen Gott zu einer greifbaren Angelegenheit.

Elisabeth Matousek zum Beispiel will in Slowenien ein Hostienwunder mit ihrer Kamera geknipst haben. "Ich habe den Beweis für die Existenz Gottes in Händen", sagt die Wienerin und meint ihre Fotografie. Sie lebt übrigens ganz für ihren Glauben. 200 Tage pro Jahr ist sie auf Wallfahrt.

Auch für Heribert Raber aus der Steiermark gehören Erscheinungen zum normalen Glaubensalltag. Gemeinsam mit seiner Frau betet er täglich mehrere Stunden - für den Weltfrieden, aber auch für Kranke. Sie wollen bereits viele Menschen auf diese Weise geheilt haben. Auch von schmerzhaften Leiden wie Bandscheibenvorfällen. "Das Gebet ist die größte Kraft der Welt", ist Herr Raber überzeugt: "Wir können jedem helfen!"

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

