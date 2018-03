FPK-Darmann: Das Niveau sinkt, Herr Kaiser!

Schmutzkübelkampagnen der "Anti-FPK-Partei" als einzigen politischen Inhalt

Klagenfurt (OTS) - Zum heutigen Versuch der SPÖ, mit formalen Kopfständen in der Sitzung der Landeswahlbehörde künstliche Skandale zu erfinden, hält der freiheitliche Klubobmann Mag. Gernot Darmann Folgendes fest: "Es geht der SPÖ nicht um Kärnten, sondern nur um formale Show-Akte. Mit dem heutigen Versuch, den Freiheitlichen in Kärnten den ersten Listenplatz streitig zu machen, scheint die SPÖ tatsächlich ein Weg gefunden zu haben, in ihrer Niveaulosigkeit noch weiter abzusinken."

Nachdem die SPÖ mit Anzeigen gegen den politischen Mitbewerber immer wieder mit Schmutzkübeln aufwarten lässt und selbst vor Gerüchten über die sportlichen Leistungen des Landeshauptmannes nicht zurückschreckt, wurde nun heute der nächste verzweifelte Versuch gestartet, die Freiheitlichen zu beschädigen. "Mit jeder dieser Aktion wird klarer, dass es der SPÖ nur mehr darum geht, Freiheitliche anzuschwärzen und durch Münchhausengeschichten medial anzugreifen, anstatt Inhalte und klaren Ansagen für die Zukunft des Landes auf die Waagschale zu legen", betont Darmann.

Die Freiheitlichen und ihr Spitzenkandidat Landeshauptmann Gerhard Dörfler würden mit stolzer Arbeitsbilanz und klaren wie starken Zukunftsansagen demonstrieren, dass sie für die Kärntner Bevölkerung stehen und für unser Kärnten arbeiten. "Es ist traurig, dass unter Parteichef Kaiser die einst stolze SPÖ zu einer reinen "Anti-FPK Partei" ohne jedwede inhaltliche Ansage mutiert ist", so Darmann an die Adresse der SPÖ.

