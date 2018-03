Wer regiert die EU? Was ist erlaubt? Doku-Thriller-Premiere "The Brussels Business" im ORF-"dok.film" am 27. Jänner

23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Einen packenden Doku-Thriller über die EU, deren Machtstrukturen und die Grauzonen der europäischen Demokratie präsentiert "dok.film" am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, um 23.05 Uhr in ORF 2. "The Brussels Business - Wer regiert die EU?" heißt die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützte Produktion, die viele spannende und höchst aktuelle Fragen aufwirft. Wer hat in der EU das Sagen? Was ist gerade noch erlaubt und wo endet eigentlich die Legalität? Dem österreichischen Regisseur Friedrich Moser ist gemeinsam mit dem belgischen Sozialwissenschafter Matthieu Lietaert ein informativer, hochbrisanter Dokumentarfilm über die engen Verflechtungen zwischen Wirtschaftslobby und den Brüsseler EU-Institutionen gelungen, der einen profunden Blick in eine Welt der 15.000 Lobbyisten, der Think Tanks und zahlreicher Netzwerke unterschiedlichster Machtstrukturen wirft.

Mehr zum Inhalt:

Pascal Kerneis, Geschäftsführer des "European Service Forum" (ESF), eines Lobbyverbands der Dienstleistungsindustrie, spricht gerne über seine Arbeit: "Lobbying ist eigentlich nur Networking, es geht lediglich um Kontakte zwischen Menschen." Und fügt selbstbewusst hinzu: "Ich repräsentiere sechzig Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts!"

Keith Richardson, ehemaliger Generalsekretär des "European Roundtable of Industrialists", verrät, wie dieser Club der Vorstandsvorsitzenden großer europäischer Unternehmen den Prozess der Europäischen Integration kontinuierlich begleitete, vorantrieb und wesentlich auf richtungsweisende Entscheidungen Einfluss nahm. Richardson macht klar, wie sehr die EU-Geschichte von der mächtigen Wirtschaftslobby diskret aus dem Hintergrund bestimmt wurde.

Der Blick auf die EU wird durch die Perspektive des renommierten amerikanischen Wissenschafters Craig Holman abgerundet. Holman setzt sich in den USA seit Jahren für Lobbytransparenz und ethische Regeln ein. Er arbeitete wesentlich an dem sogenannten "Open Government and Honest Leadership Act" von 2007 mit.

Parallel dazu erzählt der Film die spannende Geschichte der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich seit mehr als 20 Jahren in Brüssel für mehr Transparenz und Schranken für den Lobbyismus einsetzen: Olivier Hoedeman und Erik Wesselius, die heute die Brüsseler NGO von "LobbyControl", "Corporate Europe Observatory", leiten.

Dass das Thema Lobbyismus und Transparenz stärker auf die politische Agenda gelangte, lag auch an dem estnischen EU-Kommissar Siim Kallas. Kallas lud Hoedeman und Wesselius nach seinem Amtsantritt 2004 zum Gespräch und brachte schließlich - gegen große Widerstände - die Europäische Transparenzinitiative auf den Weg.

Bis heute existiert in Brüssel allerdings lediglich ein freiwilliges und dadurch weitgehend wirkungsloses Lobbyregister. Gleichzeitig hat der einseitige Einfluss auf den politischen Willensbildungsprozess in der EU deutlich zugenommen. Und dass Macht korrumpieren kann, hat mancher EU-Parlamentarier am eigenen Leib erfahren können.

