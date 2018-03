FP-Schwarz-Klement: Grüner Ringradweg lebensgefährlich für Sehbehinderte

Blinde Menschen durch taktile Leitlinien besser integrieren

Wien (OTS/fpd) - Bei der Planung des Ringradwegs wurden blinde und sehbehinderte Menschen offensichtlich völlig außer Acht gelassen, so heute die Behindertensprecherin der FPÖ-Wien, Brigitte Schwarz-Klement. "Die grüne Vize-Bürgermeisterin und ihr Fahrradbeauftragter haben schlicht und einfach auf eine ganze Gruppe von Verkehrsteilnehmern vergessen bzw. diese ignoriert. Das ist ein Skandal!"

Statt blinde und sehbehinderte Menschen besser zu integrieren, wird es ihnen unmöglich gemacht, sicher am Ring unterwegs zu sein, weil der Radweg dort an vielen Stellen in Schlangenlinie über die Fußwege verläuft und mittels Blindenführstock keine aufgemalten Linien wahrgenommen werden können, kritisiert Schwarz-Klement und fordert daher abschließend, alle Radfahranlagen am Ring mit taktilen Leitlinien zu versehen, damit auch dort Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Fußwege gefahrlos benützen können. (Schluss) hn

