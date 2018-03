Tumpel: Sprachenvielfalt der ArbeitnehmerInnen anerkennen

Veranstaltung "Baustelle Mehrsprachigkeit" am 23., 24. Jänner: AK Präsident verlangt mehr Wertschätzung der Kenntnisse der ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS/AK) - "In der Mehrsprachigkeit von zugewanderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern liegt ein Sprachschatz, den wir heben sollten", sagt heute Mittwoch AK Präsident Herbert Tumpel auf der Veranstaltung "Baustelle Mehrsprachigkeit" in der Arbeiterkammer Wien: "Es ist klar, dass im Arbeitsleben in Österreich ausreichende Deutschkenntnisse wichtig sind. Gleichzeitig profitieren viele Unternehmen aber auch davon, dass viele Beschäftigte zwei oder mehr Sprachen können." Wenn Firmen die Mehrsprachigkeit von Beschäftigten einsetzen, müsse das auch honoriert werden. Außerdem sollen Sprachkurse sowohl in Deutsch als auch in Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Türkisch und anderen Sprachen besser gefördert werden, sollen die wichtigsten MigrantInnensprachen verstärkt als zweite Fremdsprache in den Schulen unterrichtet werden.

"Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Zuwanderungshintergrund sprechen im Schnitt drei Sprachen", erinnert Tumpel an die Ergebnisse einer AK-Studie. Vor allem können zwei Drittel der MigrantInnen, die eine andere Alltagssprache als Deutsch verwenden, diese Sprache auch im Arbeitsalltag einsetzen. "Das ist ein enormes Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft", sagt der AK Präsident. Damit es wirksam werden kann, müsse es aber auch entsprechend gefördert werden:

+ Um vorhandene Sprachkenntnisse zu verbessern, sollen Sprachkurse in Deutsch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Türkisch und anderen Sprachen besser gefördert werden. Tumpel: "Es ist klar, dass eine Sprache durch das Reden mit anderen allein nicht gut genug gelernt werden kann. Dazu gehören auch Rechtschreibung und Grammatik."

+ Die wichtigsten MigrantInnensprachen sollen in den Schulen verstärkt als zweite Fremdsprache unterrichtet werden. Es gibt Lehrpläne für Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Slowenisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Ungarisch, Slowakisch und Polnisch. Nicht für alle diese Sprachen gibt es aber auch eine Lehramtsausbildung. Überdies kann sich die AK auch Türkisch als Maturafach vorstellen.

+ Gefördert werden soll die Ausbildung von mehr Menschen mit Zuwanderungshintergrund für den öffentlichen Dienst, etwa als LehrerInnen und PolizistInnen.

+ Unternehmen sollen MigrantInnensprachen, die beruflich engesetzt werden, als Zusatzqualifikation anerkennen und entsprechend honorieren.

HINWEIS: Veranstaltung "Baustelle Mehrsprachigkeit", Mittwoch, 23. Jänner 2013, 13.00 Uhr, Donnerstag, 24. Jänner 2013, 9.00 Uhr - am Donnerstag Präsentation der aktuellen AK-Studie "Kommunikation und Sicherheit auf der mehrsprachigen Baustelle", AK Wien Bildungszentrum, 1040, Theresianumgasse 16-18

