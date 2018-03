Leichtfried: Cameron wird mit Drohungen nichts erreichen

Anti-EU-Kurs gefährdet Wohlstand Großbritanniens

Wien (OTS/SK) - "Cameron will die EU erneut unter Druck setzen, um sie nach seinem Willen zu gestalten. Der britische Premier wird es jedoch nicht schaffen, mit Drohungen die Europäische Union auf einen gemeinsamen Binnenmarkt zu reduzieren", sagt der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Cameron habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten nur dadurch hervorgetan, wichtige Reformen zu blockieren. Die Debatte um das EU-Budget zeige, dass es ihm nur darum gehe, den Rückhalt seiner konservativen Parteifreunde nicht zu verlieren. ****

"Der antieuropäische Kurs von Cameron ist ein Spiel mit dem Feuer. Er setzt damit den Wohlstand seines Landes und der Bevölkerung aufs Spiel", betont Leichtfried weiter. Selbst britische Konzernchefs haben bereits davor gewarnt, den Verbleib des Landes in der Europäischen Union zu gefährden, immerhin würde in die EU die Hälfte der britischen Exporte gehen. "Die Europäische Union braucht Reformen und sie muss sich weiterentwickeln, das ist unbestritten. Was wir aber nicht brauchen, ist eine Europäische Union nach den Vorstellungen Camerons", so der Europaparlamentarier. (Schluss) gd/mp

