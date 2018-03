BZÖ-Bucher: Experten enttarnen ÖVP-Bundesheermodell als Riesenbluff

BZÖ-Chef fordert Bonus für Grundwehr- und Zivildiener

Wien (OTS) - "Jetzt haben auch die Experten das bis zur Volksbefragung streng geheim gehaltene ÖVP-Konzept als Riesenbluff enttarnt, denn ein Großteil der Vorschläge ist bereits seit Jahrzehnten Realität. Spindelegger und Co. wollen die Österreicher anscheinend für dumm verkaufen, oder sie sind wirklich nicht in der Lage, als Regierungspartei ein brauchbares Modell für die Zukunft vorzulegen. Die Performance der ÖVP mit zwölf Überschriften zur Bundesheerreform wird immer untauglicher", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zu den Aussagen des oberösterreichischen Militärkommandanten Kurt Raffetseder, wonach Staatsbürgerschaftskunde, Sport, Erste Hilfe und Ernährung bereits in der Grundausbildung beinhaltet sind.

Bucher ist strikt gegen den Vorschlag von Raffetseder, eine Wehrersatzsteuer für Untaugliche einzuführen. "Das BZÖ ist gegen jede Form von neuen Steuern und Belastungen, schon gar nicht als quasi eine Strafgebühr für Untaugliche. Wir fordern aber einen Bonus für Alle, die mit dem Grundwehr- oder Zivildienst einen Dienst an der Gesellschaft leisten, etwa durch eine steuerliche Entlastung für einen Zeitraum nach der Ableistung von Wehr- beziehungsweise Zivildienst", so der BZÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ