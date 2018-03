FPÖ-Kickl: Fall Fekter zeigt ÖVP-Freunderlwirtschaft deutlich auf

Freihändige Vergabe von Millionen Steuergeld an Unternehmensberater, Parteifreunde und parteinahe Werbefirmen muss Konsequenzen haben

Wien (OTS) - "Auch wenn Ministerin Fekter all die von ihr bestellten und zugekauften Beratungsleistungen dringend notwendig gehabt hat, so muss doch klar festgestellt werden, dass diese ohne gesetzeskonforme Ausschreibungen erfolgt sind", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl einen diesbezüglichen "Falter"-Artikel, der auf einem Rechnungshof-Rohbericht beruht. "Dieser Fall zeigt deutlich die ÖVP-Freunderlwirtschaft auf", so Kickl.

Es sei unerhört, dass sich Fekter schamlos am Steuertopf bedient habe, um externe Leistungen zuzukaufen, die genauso gut auch im eigenen Haus erledigt werden hätten können. Dass sie dazu auch noch Firmen beauftragt habe, die einen klaren Konnex zur ÖVP hätten sei ebenso zu durchleuchten, wie die Tatsache, dass diese Vergaben rechtswidrig ohne Ausschreibung erfolgt seien, so Kickl, der Fekter aufforderte, die zu Unrecht genossenen Leistungen aus der eignen Tasche zurückzuzahlen. "Das ist sie als nunmehrige Finanzministerin den Steuerzahlern schuldig", so Kickl.

Er, Kickl, könne sich gut eine von den Oppositionsparteien gemeinsam beantragte Sondersitzung zur Causa Fekter vorstellen, zumal sich mit der Verbindung Ulmer-Strasser-Fekter eine neue unappetitliche Facette der ÖVP-Freunderlwirtschaft offenbare.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at