SOS-Kinderdorf in Somalia & Mali: Kinderwelten zwischen Hoffen und Bangen!

Kinder und Familien nach eineinhalb Jahren Evakuierung wieder ins SOS-Kinderdorf Mogadischu zurückgekehrt, dagegen bleibt Lage für SOS-Kinderdorf in Mali angespannt.

Mogadischu/Mopti/Innsbruck (OTS) - Kinder, Mütter und MitarbeiterInnen des SOS-Kinderdorfs Mogadischu haben harte Zeiten hinter sich. Durch die blutigen Kämpfe in allen Stadtvierteln geriet das SOS-Kinderdorf 2011 immer wieder zwischen die Fronten, mit massiven Schäden an Gebäuden, aber auch Verletzten und Toten. 2007 starb eine Familienhelferin nach schweren Bombardements. Grund genug, das SOS-Kinderdorf bereits zum vierten Mal in kurzer Zeit zu evakuieren. Die ersten Monate lebten die SOS-Familien in Garasballey, einem circa 20 Kilometer von Mogadischu entfernten Vorort. Als somalische Regierungstruppen und Einheiten der Afrikanischen Union (AU) im Februar 2012 die Offensive gegen die Al Shabaab-Miliz starteten, wurde der Fluchtort zum Kriegsgebiet. SOS-Kinderdorf evakuierte die Familien wieder zurück in die Stadt, wo sie bis Dezember 2012 in angemieteten Häusern Zuflucht fanden. Verletzt wurde in dieser Zeit glücklicherweise niemand.

Zehn SOS-Familien wieder im Dorf, alle Kinder in der Schule, SOS-Klinik in Betrieb

Erst als die Regierungstruppen im Oktober 2012 die Shabaab-Miliz aus dem umkämpften Stadtteil rund um das SOS-Kinderdorf vertrieben hatten, konnte der Wiederaufbau starten. Zehn Familienhäuser und das Jugendwohnheim wurden neu instand gesetzt. Parallel dazu nahm auch die SOS-Klinik ihren Betrieb wieder auf. "Zusammen mit den SOS-Kinderdorf-Müttern und Kindern beschlossen wir im Dezember, nachhause zurückzukehren, so können die Kinder nun auch wieder in die Schule gehen", freut sich Ahmed Mohamed Ibrahim, Leiter von SOS-Kinderdorf in Somalia über die Rückkehr. "Wir glauben fest daran, dass unsere Mitarbeiter und Familien jetzt sicher sind. Hoffnung und der Wunsch nach Frieden und Stabilität ist in Mogadischu heute größer denn je. Die Regierung hat außerdem versprochen, das SOS-Kinderdorf zu beschützen", blickt der SOS-Kinderdorf-Direktor hoffnungsvoll in die Zukunft.

Angespannte Lage für Kinder und Mütter in Mali

In Mali gibt es drei SOS-Kinderdörfer, drei Kindergärten, sechs SOS-Sozialzentren und eine Jugendeinrichtung. Das SOS-Kinderdorf Socoura, wenige Kilometer von Mopti entfernt, kam öfters in bedrohliche Nähe kriegerischer Auseinandersetzungen. Wegen der immer wieder aufflammenden Kämpfe der Rebellen wurden die 14 SOS-Kinderdorf-Familien schon im April 2012 evakuiert und in die beiden anderen SOS-Kinderdörfer weiter im Südwesten gebracht. Schule und Kindergarten blieben offen. Laut Ibrahima Bane, Leiter von SOS-Kinderdorf in Mali, sind zwar alle wohlauf, aber Angst und Unsicherheit seien allgegenwärtig. Dazu die Stimmen zweier Jugendlicher, die derzeit im SOS-Kinderdorf Kita leben.

Amina: "Dieser Krieg macht mich traurig. Viele Menschen sterben für nichts. Ich habe nur mehr meine Großmutter, sie lebt in Konna, ich habe keine Nachricht von ihr. Ich mache mir große Sorgen! Wir haben in Radio und Fernsehen gehört, dass in Konna Kämpfe stattfanden mit zahlreichen Toten."

Mohamed: "Wir sprechen oft über die Kinder, die ihre Eltern bei diesem Krieg verlieren - und das macht mich traurig! Es sind auch so viele Menschen auf der Flucht. So wie wir haben sie ihr Zuhause verloren und werden nun zu Flüchtlingen im eigenen Land. Ich bete, dass das bald aufhört!"

Rückfragen & Kontakt:

Viktor Trager, SOS-Kinderdorf/Presse,

Tel. 0676/88144201, E-Mail: viktor.trager @ sos-kd.org