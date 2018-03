FPÖ-Delegierte im Europarat einstimmig in wichtige Funktionen gewählt

Anerkennung für engagierte Arbeit

Wien (OTS) - Die Europarats-Delegierten der FPÖ wurden gestern durch die parlamentarische Versammlung des Europarates einstimmig in wichtige Funktionen gewählt. Der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf wurde zum Chairman des "Sub-Committee on Crime Problems and Fight against Terrorism" bestellt. Der außenpolitische Sprecher der FPÖ, NAbg. Johannes Hübner, ist ab sofort Vice-Chairman des "Sub-Committee on Rule of Law".

Die Wahl der Freiheitlichen ist ein Zeichen der Bestätigung ihrer engagierten Arbeit im Europarat, die über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg anerkannt wird.

