WKÖ-Vize RfW-BO Amann: ZEW-Studie zu Familienunternehmen zeigt völlig verfehlte SPÖVP-Steuer- und Wirtschaftspolitik auf!

"An der Steuerschraube zu drehen, bis das Gewinde bricht, mag kurzfristig das Budget "behübschen", mittelfristig bringt das mehr Insolvenzen, mehr Arbeitslose, weniger Steuereinnahmen."

Wien (OTS) - "KMUs, darunter viele Familienbetriebe, sind das Rückgrat der Wirtschaft. Die Steuerpolitik der Regierung, Bürokratiewust und Hemmnisse durch Regulierungen sind drauf und dran, dieses Rückgrat zu brechen. Das zeigt der "Länderindex der Stiftung Familienunternehmen" des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftspolitik (ZEW) ganz deutlich, in dem Österreich in etlichen Bereichen weit hinten zu finden ist, wenn nicht gar am letzten Platz", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Er fordert daher erneut steuerliche Entlastungen sowie Bürokratie- und Strukturreformen.

In diesem Vergleich unter 17 europäischen Ländern und den USA erreiche Österreich nur den zehnten Platz. Beim Subindex Steuern lande Österreich auf Rang acht. "Das ist zwar eine Verbesserung, allerdings kann sich die nicht die Finanzministerin "auf die Fahnen heften". Die Studienautoren begründen die Verbesserung nämlich mit dem Wegfall der Erbschaftssteuer - und über deren Einführung wird innerhalb der Regierung ja gerade wieder intensiv nachgedacht", so Amann. Im "Steuerbelastungsvergleich bei nationaler Geschäftstätigkeit" nehme Österreich im Übrigen den blamablen 15. Rang ein. "Wobei man bedenken muss, dass als Berechnungsbasis Daten aus 2011 dienen. Wenn sich die Wirkung des "Schröpfpakets" voll "entfaltet", werden wir wohl noch weiter abrutschen", warnt Amann. Auch in der Frage der Komplexität des Steuersystems schneide Österreich bescheiden ab. "ZEW errechnet einen Zeitaufwand von 170 Stunden pro Jahr, die ein Familienunternehmen aufbringen muss, um den steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abgabenverpflichtungen nachzukommen. Damit liegt Österreich auf Platz elf und im hinteren Feld. In der Schweiz sind es beispielsweise nur 63 Stunden", so Amann. Beim Subindex "Arbeitskosten, Produktivität, Humankapital" erziele Österreich laut Studie "in allen Teilbereichen Resultate im unteren Mittelfeld bzw. am Schluss der Rangliste". Das ergebe in Summe den vorletzten Platz knapp vor Italien. Im Bereich "Regulierung", in dem es um die Hindernisse gehe, denen Familienunternehmen durch Regulierungen bei Personalentscheidungen, auf Produktmärkten und in ihrer täglichen Geschäftstätigkeit gegenüberstehen, liege Österreich überhaupt am letzten Platz.

SPÖVP müssten daher endlich ihre "Hausaufgaben machen". Die aktuelle Studie sei ja leider nicht die einzige, die dem Standort Österreich in wesentlichen Bereichen ein schlechtes Zeugnis ausstelle. "An der Steuerschraube zu drehen, bis das Gewinde bricht, mag vielleicht kurzfristig die Budgetzahlen "behübschen", mittelfristig führt das zu mehr Insolvenzen, mehr Arbeitslosen, weniger Steuereinnahmen. Würde ein Unternehmer so agieren wie diese Regierung und beispielsweise ständig die Preise seiner Produkte erhöhen statt strukturell etwas zu verändern, er hätte schon längst keinen Markt mehr", so Amann.

