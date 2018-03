Der ORF in Kitzbühel: 12 Stunden live vom Hahnenkamm

Vom 24. bis 27. Jänner in allen ORF-Programmen

Wien (OTS) - Kitzbühel kann kommen: Mit drei Podestplätzen beim Wengen-Wochenende - darunter Rang zwei und Rang drei bei der Lauberhornabfahrt - reist das ÖSV-Team in die Gamsstadt zum diesjährigen Hahnenkamm-Rennen von 24. bis 27. Jänner 2013, zum größten Skispektakel der Saison vor der Heim-WM in Schladming. Es bleibt also spannend, ob es Klaus Kröll oder Hannes Reichelt gelingt, die Nachfolge von Didier Cuche als König des Hahnenkamms anzutreten und ob Marcel Hirscher nach dem Einfädler vom Vorjahr einmal mehr ganz oben auf dem Treppchen stehen wird. Und auch für das ORF-Sportteam ist es der letzte große Einsatz vor der WM in Schladming, wo der ORF von 4. bis 17. Februar 2013 als Host-Broadcaster seine Bilder in mehr als 40 Länder überträgt.

Der ORF ist auch heuer wieder mit einem umfangreichen Angebot in TV, Radio und online in Kitzbühel vertreten. Neben allen sportlichen Highlights, die mit 30 ORF-Kameras in gewohnter HD-Schärfe übertragen werden, meldet sich auch "Sport am Sonntag" aus Kitzbühel. Darüber hinaus berichten die "heute"-Familie und die "Seitenblicke" in ORF 2 über die schönsten und schillerndsten Kitz-Momente. Auch sport.ORF.at und der ORF TELETEXT berichten umfassend über das Kitzbühel-Wochenende. sport.ORF.at und die ORF-TVthek bieten außerdem Live-Streams der TV-Übertragungen, insider.ORF.at Video-on-Demand-Highlights und die ORF-TVthek einen Themenschwerpunkt zum Ski-Event. Und auch Hitradio Ö3 ist live in Kitz dabei und sorgt für die passende Partystimmung in der Gamsstadt.

Das Kitzprogramm im ORF: Technik-Highlights pur

Mit dem Abfahrtstraining (Donnerstag, 24. Jänner 2013, 11.05 Uhr) erfolgt der Startschuss zum ORF-"Kitzbühel-Marathon" in ORF eins. Weiter geht es mit dem Super-G (Freitag, 25. Jänner 2013, 11.00 Uhr), der klassischen Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag (26. Jänner 2013, 10.45 Uhr) und dem Slalom am Ganslernhang (Sonntag, 27. Jänner 2013, ab 9.45 Uhr). Beste Stimmung ist auch bei den Siegerehrungen garantiert, die ORF eins ebenfalls live täglich im Anschluss an Armin Assingers Rennanalysen überträgt.

Der technische Aufwand ist wieder einzigartig: Nicht weniger als 30 Kameras zwischen Starthaus und Ziellinie fangen Bilder der Rennläufer vor, bei und nach deren "Husarenritten" ein - darunter drei Superzeitlupenkameras, zwei Krankameras, drei Funkkameras, eine Polecam und eine Kamera in einem Hubschrauber. Neu positioniert wurden dieses Jahr eine Krankamera bei der Hausbergkante und eine Superzeitlupenkamera bei der Mausefalle. Der ORF SPORT ist zudem mit zwei HD-Übertragungswagen in Kitzbühel im Einsatz - über eine ist die nationale Übertragung abgewickelt, der internationale stellt Bilder für mehr als 20 ausländische TV-Stationen bereit.

ORF-Regisseur Fritz Melchert: "Der Sprung bei der Hausbergkante wird heuer ziemlich spektakulär"

"Auch heuer sind die Fernsehzuseherinnen live und hautnah dabei. Die Schlüsselstelle wird dieses Jahr bei ca. einer Minute und 30 Sekunden sein, bei der Einfahrt zur Hausbergkante. Dank der neuen Krankamera sind die Zuschauerinnen und Zuschauer heuer noch näher dran und der Sprung bei der Hausbergkante wird heuer ziemlich spektakulär - das schaut wirklich toll aus", so ORF-Regisseur Fritz Melchert, der seit 1972 und somit dieses Jahr zum 41. Mal Herr der ORF-Kameras in Kitzbühel ist. Neben den 30 Kameras zeigt der Geschwindigkeitsmesser, wie rasant es zugeht. Das ORF-"Radar" blitzt die Fahrer im Zielschuss, wo diese mit bis zu 140 km/h unterwegs sind. Insgesamt wurden rund 50 Kilometer Kabel verlegt, dabei sind viele Kameras bereits an unterirdisch fix verlegten Glasfaserkabeln angeschlossen. Für das ORF-Sport-Team ist Kitzbühel zudem die letzte Gelegenheit um sich auf die WM in Schladming vorzubereiten, so Melchert: "Kitzbühel ist für uns der Abschlusstest und die Generalprobe für die WM in Schladming. Es kommen ganz neue Analysegeräte zum Einsatz, die direkt im Anschluss nach Schladming gebracht werden. Außerdem werden in Kitzbühel drei Fahrer mit Brillenkameras fahren, die dann in Schladming erstmals in vollem Umfang zum Einsatz kommen."

Das ORF-Kommentatorenteam in Kitzbühel

Oliver Polzer und sein Kokommentator Armin Assinger melden sich von den Speedbewerben Super-G und Abfahrt. Hans Knauß brettelt mit der Kamera auch heuer wieder für das ORF-Publikum die Streif hinunter. Oliver Polzer und Thomas Sykora sind für den ORF beim Slalom dabei und Rainer Pariasek meldet sich am Hahnenkamm-Wochenende als Moderator aus dem Zielraum.

Stars und News aus Kitz: "Seitenblicke" und "heute"-Familie berichten ausführlich

Glanz und Glamour rund um den Hahnenkamm - Die "Seitenblicke" stehen an diesem Wochenende ganz im Zeichen des alpinen Skiweltcups in Kitzbühel. Ab Donnerstag wird jeweils um 20.05 Uhr in ORF 2 aus der Gamsstadt berichtet, Samstag und Sonntag sogar in monothematischen Sendungen. Von der Weißwurstparty beim Stanglwirt, über Promi-Empfänge bis zu den Festen bei Rosis Sonnenbergstub'n widmet sich das ORF-Gesellschaftsmagazin ganz den gesellschaftlichen Höhepunkten in Kitzbühel. Außerdem berichtet die ORF-"heute"-Familie in ORF 2 ausführlich über das alpine Sikwochenende in Kitzbühel.

Das ORF-Programm zum Hahnenkamm-Wochenende auf ORF eins im Überblick:

Donnerstag, 24. Jänner:

FIS-Weltcup-Abfahrt der Herren Kitzbühel 11.05 Uhr: Das Training live aus Kitzbühel

Kommentator: Oliver Polzer

Kokommentatoren: Armin Assinger, Hans Knauß

Moderator: Rainer Pariasek

Freitag, 25. Jänner:

FIS-Weltcup-Super-G der Herren Kitzbühel

11.00 Uhr: Der Countdown

11.25 Uhr: Das Rennen

13.00 Uhr: Die Analyse

18.00 Uhr: Die Analyse

18.30 Uhr: Siegerehrung

01.50 Uhr: Die Highlights

Samstag, 26. Jänner:

FIS-Weltcup-Abfahrt der Herren Kitzbühel

10.45 Uhr: Der Countdown

11.25 Uhr: Das Rennen

13.00 Uhr: Die Analyse

18.05 Uhr: Die Analyse

18.30 Uhr: Siegerehrung

19.05 Uhr: Die Stars

01.15 Uhr: Highlights

Sonntag, 27. Jänner:

FIS-Weltcup-Slalom der Herren Kitzbühel

09.45 Uhr Der Countdown

10.10 Uhr Der 1. Durchgang

11.20 Uhr Die Analyse

13.10 Uhr Der Countdown

13.25 Uhr Der 2. Durchgang

14.45 Uhr Die Analyse

01.00 Uhr Highlights

Umfassende Berichterstattung auf sport.ORF.at und im ORF TELETEXT, Live-Streams aller TV-Übertragungen

sport.ORF.at und ORF TELETEXT gestalten umfassende redaktionelle Schwerpunkte rund um das Weltcup-Wochenende in Kitzbühel. Neben Berichten vom Veranstaltungsort, Rennanalysen, Interviews und Ergebnislisten informiert ein Live-Ticker in beiden Medien über den jeweiligen Zwischenstand bei den Rennen.

Skifans können außerdem alle Live-Übertragungen des ORF-Fernsehens aus Kitzbühel auch online auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowie auf sport.ORF.at mitverfolgen (Live-Streams), die ORF-TVthek fasst in einem Themenschwerpunkt zudem TV-Beiträge zum Geschehen abseits der Pisten zusammen. insider.ORF.at stellt alle Highlights als Video-on-Demand bereit, schickt den Sportfans die Rennergebnisse auf Wunsch über den kostenlosen SMS-Butler aufs Handy und bietet einen Sport-Newsletter an.

Hitradio Ö3 ist das offizielle Hahnenkammradio

Vom 22. bis 27. Jänner 2013 treffen sich die besten Skiathleten der Welt, Promis sowie zehntausende Fans beim Hahnenkammrennen 2013 und zelebrieren in Kitzbühel zum 73. Mal ein sportliches Highlight im Weltcup-Kalender. Hitradio Ö3 berichtet live aus Kitzbühel und ist der Informations- und Unterhaltungssender für die Skifans auf der Rennstrecke.

Ö3 live in Kitzbühel

Ö3 versorgt an allen drei Renntagen die Fans im Zielbereich der Streif und des Ganslernhangs mit Informationen und Hintergrundberichterstattung zu den Rennen. Die Ö3-Crew mit den Ö3-Moderatoren Benny Hörtnagl und Peter L. Eppinger, Ö3-DJ Christian Prates sowie Ö3-Mikromann Tom Walek meldet sich von Freitag bis Sonntag aus dem Ö3-Studio direkt aus dem Zielhaus.

Sport, Wetter und Society live aus Kitzbühel

Das Hahnenkammrennen ist nicht nur ein sportliches, sondern traditionell auch ein gesellschaftliches Ereignis. Neben der Ö3-Sportredaktion, die über die Rennen berichtet, meldet sich Ö3-Meteorologe Christian Huhndorf von Freitag bis Sonntag (05:00 bzw. 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr) live aus der Reporterkabine in Kitzbühel und wirft einen Blick auf das Wetter. Zudem berichten die Ö3-Reporter Christophe Kohl und Lisa Romagna vom Society-Hotspot des Landes.

