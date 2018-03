FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: Votivkirchen-Suppenstreik komplett beenden

Wien (OTS) - Erfreut, zeigte sich die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein über die Beendigung des angeblichen Hungerstreiks der linksextremen Erpresser und Asylmissbraucher in der Votivkirche! "Jetzt werden wohl die Behandlungskosten in Ambulanzen und Spitälern sowie die Kosten für die Rettungseinsätze massiv zurückgehen!", so Belakowitsch-Jenewein.

"Nicht nur dass diese Personen illegal und aus freien Stücken in das Bundesgebiet gekommen sind, haben sie die Gastfreundschaft der Österreicher missbraucht und zusätzliche, überdurchschnittlich hohe Kosten für die Gesundheitsversorgung, die von der arbeitenden österreichischen Bevölkerung bezahlt wurden, verursacht", so Belakowitsch-Jenewein. "Zudem narren sie seit Wochen Polizei, Innenministerium und diverse Hilfsorganisationen", kritisierte Belakowitsch-Jenewein.

Während die medizinischen Leistungen für die Österreicher immer weiter zurückgeschraubt würden, scheine für Asylmissbraucher ausreichend Geld im Gesundheitstopf vorhanden zu sein, erinnerte Belakowitsch-Jenewein an die "Gesundheitsreform" die mit tiefen Einschnitten der Gesundheitsleistungen den Ministerrat passiert habe. "Das ist eine Verhöhnung erster Güte für alle kranken Österreicher, die ihre Behandlungen immer mehr aus der eigenen Schatulle bezahlen müssen", so Belakowitsch-Jenewein.

Möglicherweise seien die Asylmissbraucher durch das Suppenessen so geschwächt worden, dass sie für die von ihren linksextremen Rädelsführern für 1. Februar anberaumte Protestkundgebung nicht brauchbar gewesen wären und deshalb ihren Suppenstreik beenden mussten, so Belakowitsch-Jenewein. "Sollte danach tatsächlich wieder ein Hungerstreik der Asylmissbraucher anstehen, so ist die für die Steuerzahler billigste Variante zu wählen, nämlich die sofortige Abschiebung! Dem Gesundheitswesen haben diese Personen schon genug Kosten verursacht!", so Belakowitsch-Jenewein

