Bauprojekt Triiiple haucht dem ehemaligen Zollamt in Wien Landstraße neues Leben ein

Gemeinschaftsprojekt von ARE Development und Soravia Group bietet besonders attraktive Lage zwischen City, Donaukanal und Wiener Prater

Henke und Schreieck präsentieren zukunftsweisendes Konzept für Wohnen, Arbeiten und Leben

Standort profitiert von optimaler Infrastruktur und Verkehrsanbindung

Der Architekturwettbewerb zum ehemaligen Zollamt, jetzt Triiiple, ist abgeschlossen. Die Architekten Dieter Henke und Marta Schreieck haben sich mit ihrem Projekt gegen sieben weitere Entwürfe durchgesetzt. In der Jury waren neben den Bauherren auch Vertreter der Stadt Wien. "Vor kurzem wurde die Widmung bei der Stadt eingereicht", sagt DI Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der ARE Development. Insgesamt bilden drei Türme mit stilvollen Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen ein unverwechselbares Hochhaus-Ensemble. Künftige Bewohner werden von der Top-Lage und der perfekten Infrastruktur profitieren. Bei optimalem Projektverlauf könnte Ende 2014 mit der etappenweisen Errichtung von rund 70.000 Quadratmeter Nutzfläche begonnen werden. Der Projektname wurde aus dem Englischen entlehnt, wo Triiiple für "dreifach" steht - drei Türme im dritten Wiener Gemeindebezirk.

Landmark mit atemberaubender Aussicht

Diese drei im Dialog zueinander stehenden Türme mit über 85 Metern Höhe liefern einerseits die Grundvoraussetzung für einen atemberaubenden Blick über ganz Wien und den Prater. Andererseits wird der Komplex aber auch das frühere Zollamt als Landmark der 1970er Jahre würdevoll ablösen und als imposantes Hochhaus-Ensemble weithin erkennbar sein. Dafür sorgt das visionäre Konzept der Architekten Henke und Schreieck, das auf differenzierte Außen- und Binnenräume und visuelle Durchlässigkeit des bereits etablierten Business-Standortes TownTown zum Grünraum des Praters setzt. "Das städtebauliche Konzept beruht auf vier im Dialog zueinander stehenden skulptural stark ausgeprägten Einzelbaukörpern," erklärt Mag.arch. Dieter Henke. Wohnungen und Büros werden in unterschiedlichen Grundrisskonfigurationen angeboten. Aus diesem Grund wird es Wohnungen in allen Größenordnungen geben, von der 2-Zimmer-Wohnung bis zum großzügigen Loft. Zusätzlich lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Grundrissoptionen noch ein weiterer Vorteil für künftige Bewohner realisieren. "Viele zweiseitig über Eck belichtete Wohnungen werden einen phantastischen Blick auf den Prater und gleichzeitig auf den umgebenden Stadtraum bieten," so Mag.arch. Marta Schreieck.

Top Lage bei optimaler Verkehrsanbindung

Der bereits bestehende Landstraßer Stadtteil TownTown gewinnt durch seine ideale Lage laufend an Attraktivität. Die Nähe zur City, zum Donaukanal, zum Wiener Prater und zum Flughafen Wien Schwechat verleihen ihm eine ganz besondere Anziehungskraft. Das betont auch der Bezirksvorsteher des dritten Wiener Gemeindebezirks, Erich Hohenberger: "Der Stadtteil TownTown steht für optimale Verkehrsanbindung bei gleichzeitiger Nähe zu einem der beliebtesten Naherholungsgebiete der Wienerinnen und Wiener." Wo in der Vergangenheit LKWs abgefertigt wurden, sollen nun Vorsorge- und Eigentumswohnungen entstehen: 7 U-Bahn-Minuten vom Stephansplatz, 12 Auto-Minuten vom Flughafen Schwechat und 5 Fahrrad-Minuten von der Prater Hauptallee entfernt. Das sind ideale Bedingungen, um Wohnen, Arbeiten und Leben stressfrei miteinander zu verbinden - nicht zuletzt aufgrund des exzellenten Convenience-Angebotes in unmittelbarer Nähe, von der klassischen Nahversorgung über Gastronomie, Apotheken bis hin zu Bildungseinrichtungen und Kindergärten. "Das Triiiple wird ein zukunftsweisender Komplex, in dem gewohnt, gearbeitet, aber vor allem gelebt wird," bestätigt Mag. Erwin Soravia, Vorstand der Soravia Group.

Immobilien-Highlight

Das Triiiple kann mit einem der interessantesten Standorte von ganz Wien punkten. Genau darin liegt der besondere Reiz für verschiedenste Nutzungen. "Dieses außergewöhnliche architektonische Konzept berücksichtigt sie alle und lässt viele Möglichkeiten offen. Das wird ohne Zweifel positive Auswirkungen auf den Stellenwert des Triiiple am Wiener Immobilienmarkt haben," so Erwin Soravia. Die Anmeldung für eine der Wohnungen kann ab sofort über das Kontaktformular der Projektgesellschaft unter www.triiiple.at erfolgen.

Projektgesellschaft Ehemaliges Zollamt, bestehend aus ARE Development + Soravia Group ARE Development

ARE Development ist ein auf gehobenen Wohnbau spezialisierter Projektentwickler. Basierend auf sorgfältigen Standort- und Marktanalysen werden in dieser Gesellschaft standortadäquate Strategien erarbeitet und hochwertige Projekte realisiert.

Im Rahmen strukturierter Beteiligungsmodelle hält ARE Development gegenwärtig Beteiligungen an 15 Immobiliengesellschaften, 2 weitere befinden sich in Vorbereitung. Das Gesamtinvestitions-volumen in den Gesellschaften für die nächsten Jahre beträgt über 400 Mio. Euro. Das entspricht rund 800 - 1.000 Wohneinheiten auf fast 80.000 m2 Wohnnutzflächen sowie mehr als 30.000 m2 Büroflächen. Im Rahmen abgestimmter Nutzungskonzeptionen werden darüber hinaus ergänzende Flächen für Handel und Gewerbe sowie wohn- und arbeitsumfeldadäquate ergänzende Infrastrukturen geschaffen. Der räumliche Fokus liegt auf dem Großraum Wien sowie den größeren Landeshauptstädten.

Soravia Group

Die Soravia Group ist ein in Österreich und Osteuropa erfolgreiches und gut positioniertes Unternehmen, spezialisiert auf zukunftsweisende Immobilienprojekte und exklusive Unternehmensbeteiligungen: Von den Bauherrenmodellen der ifa AG und dem Facility Management der IS Immobilien-Service über Bau- und Hotelprojekte im In- und Ausland bis hin zum Auktionshaus Dorotheum und Megaboard Außenwerbung. Mit Leidenschaft und Know-how realisiert die Soravia Group seit Jahrzehnten eine Vielfalt an unterschiedlichsten Projekten und managt konstant und mit der notwendigen Verantwortung ihre Beteiligungen.

Die Soravia Group ist mehr als man denkt.

