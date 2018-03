Künstler inszenieren Wohnraum

Wenn die Wohnungsbesichtigung zum Abenteuer wird

Wien (OTS/IMMOBILIEN.NET) - Nur das sinnlich Erlebbare überzeugt. Das gilt auch für die Vermarktung von Immobilien. Deshalb gestalten Home Staging Experten Räume mithilfe von Licht, Farbe, Möbeln und jetzt auch Kunstwerken "nach zielgruppenspezifischen Wohnbedürfnissen". Wie das funktioniert, kann man derzeit in der Galerie base-level besichtigen. Am 22. Jänner fand dazu die Vernissage "Kunst trifft Immobilie" zur Ausstellung (an)Blicke #3 in der Galerie base-level statt. "Wohnungsinteressenten kaufen ungleich lieber, wenn sie durch eine Präsentation ihre Bedürfnisse erkannt und sich inspiriert fühlen. Und auch die Verkäufer sind umso erfolgreicher, je mehr Aufmerksamkeit sie der Präsentation ihrer Immobilie widmen. Hier kann mit Kunstwerken ein besonderer Rahmen geschaffen werden, der eine Immobilie einzigartig und unvergleichbar macht", ist Marketingexpertin Veronika Geyer von IMMOBILIEN.NET, Mitveranstalter der Ausstellung, überzeugt.

Die Vernissage befasst sich mit der Frage, wie Home Staging mit Kunstwerken den Vermarktungserfolg einer Immobilie verbessern kann. Interessierte Immobilienvermarkter haben die Möglichkeit, das eigene Objekt mit den Werken von Künstlern zu inszenieren und Kunst zur Verkaufsförderung zu nutzen. Es werden die aufstrebenden Künstler mit Österreichbezug Eva Verhnjak, sowie Sallie McIlherann, Patrick Halek, Ben Siegel, Thomas Kosma, Adil Yusifov, Etienne Yver und Peter Patzak präsentiert. "In Zeiten in denen Individualismus und Selbstverwirklichung für immer mehr Menschen ein zentrales Thema ist, spricht die Verbindung von Kunst und Wohnraum ein wichtiges Bedürfnis bei Immobiliensuchenden an", erläutert Niclas Schmiedmaier, Inhaber der Galerie base-level und Veranstalter, die Grundidee der Ausstellung. "Auch das Zusammenbringen von Immobilienvermittlern, Künstlern und letztendlich auch den Wohnrauminteressierten war uns ein wichtiges Anliegen", so Schmiedmaier weiter.

Zusätzlich zu dieser Ausstellung hat IMMOBILIEN.NET gemeinsam mit der Galerie base-level einen rundum Kunstverleih-Service für Immobilienvermarkter entwickelt: von der Auswahl über Transport und Montage bis hin zur Versicherung ist dabei alles inkludiert.

Das base-level Team und IMMOBILIEN.NET freuen sich, zahlreiche Besucherinnen und Besucher vom 22. Jänner 2013 bis 9. Februar 2013 in der Galerie, in der Heinrichsgasse 4/ Eingang Rudolfsplatz in 1010 Wien, begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Besenböck

Public Relations & Social Media

ERESNET GmbH

Mariahilfer Straße 33 | A-1060 Wien

Tel.: +43 (0)1 586 58 28

Mobile: +43 (0)699 1500 1506

Fax: +43 (0)1 586 58 28 - 40

eMail: BA @ immobilien.net

Angaben gem. §14 UGB

Base-Level // Creating Space // Raum schaffen

A-1010 Wien // Heinrichsgasse 4 // Entrance Rudolfsplatz

Tel.: +43 664 821 89 26

office @ base-level.com

www.base-level.com