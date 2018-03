Karas: Keine neuen Extrawürste für Großbritannien

EU-Parlamentsvizepräsident: Briten-Rabatt und Opt- outs belasten schon jetzt Solidarität in EU

Brüssel, 23. Jänner 2013 (OTS) Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, sieht keine

Möglichkeit für neue Sonderbedingungen für die britische EU-Mitgliedschaft: "Es darf keine neuen Extrawürste für Großbritannien geben. Der Briten-Rabatt und die Opt-outs

belasten schon jetzt die Solidarität in der EU. Wenn sich

jeder nur die Rosinen rauspickt, bricht die EU

auseinander", so Karas heute in Reaktion auf die Rede des

britischen Premierministers David Cameron. Viele der

Probleme, die Cameron benenne, seien "reel und müssen

gelöst werden". "Aber Erpressung nach dem Motto 'wenn ihr

nicht macht, was ich will, dann blockier ich alles' löst

keine Probleme, sondern verstärkt die Krise", betonte der Parlamentsvizepräsident. ****

"Cameron erkennt richtig, dass die Krise gezeigt hat,

dass Strukturreformen notwendig sind. Er erkennt aber

offensichtlich nicht, dass er mit seiner Brems- und

Blockadepolitik genau diese Strukturreformen verhindert",

so Karas. "Die Antwort auf Schuldenkrise, nachlassende Wettbewerbsfähigkeit und sinkende Akzeptanz der EU in der Bevölkerung ist eine Bündelung der europäischen Kräfte

und glaubwürdige Handlungsfähigkeit." Genau das

verhindere Großbritannien derzeit aber, betont Karas.

"Die Frage ist nicht, wie male ich mir eine EU, die die

Mitglieder nicht in ihren nationalen Gewohnheiten stört,

sondern wie reagiert Europa gemeinsam auf die

Globalisierung", so der Europaparlamentarier.

"Cameron spielt Bürger und EU gegeneinander aus. Es

gibt genau zwei Möglichkeiten im Verhältnis zur EU:

Entweder man ist Mitglied, gestaltet von innen mit und

hält sich an alle gemeinsam beschlossenen Regeln. Oder

man entscheidet sich, seinen eigenen Weg zu gehen. Es

geht um ja oder nein, nicht um neue Bedingungen", erklärt

Karas. "Cameron wird sich vor der Geschichte daran messen

lassen müssen, ob ihm die Stärkung Europas in der Welt

oder aber interne britische Wahltaktik wichtiger sind",

so Karas.

