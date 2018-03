ASFINAG: Bauprogramm 2013 bringt mehr Verkehrssicherheit und Verkehrsentlastung

Wien (OTS) - Das aktuelle Bauprogramm der ASFINAG steht im Zeichen von Verkehrssicherheit und Verkehrsentlastung - und garantiert auch in Zukunft die wirtschaftliche Stabilität und Unabhängigkeit des Konzerns. 2013 investiert die ASFINAG 960 Millionen Euro in Neubau und Erweiterungen sowie in die Erhaltung bestehender Strecken, bis 2018 sind insgesamt 6,9 Milliarden für das hochrangige Netz vorgesehen.

"Wir bauen das, was die Menschen und der Wirtschaftsstandort brauchen und was wir uns leisten können", betonte ASFINAG Vorstand Alois Schedl heute im Rahmen einer Pressekonferenz , "als moderner Infrastruktur-Dienstleister wollen wir unseren Kunden ein verkehrssicher ausgebautes und gut serviciertes Netz zur Verfügung stellen". Rund die Hälfte der ASFINAG-Investitionen geht daher in die Verkehrssicherheit: Kontroll- und Rastplätze, modernste Straßenausrüstung, Verkehrsbeeinflussung und griffigere Beläge durch Sanierungen. Einen weiteren Fokus legt die ASFINAG als nutzerfinanziertes Unternehmen auf absolute Kostentreue. Die Kosten für die S 10 Mühlviertler Schnellstraße - derzeit das größte ASFINAG Bauvorhaben - konnten sogar bereits von 752 auf 718 Millionen revidiert werden. Weitere 2013 laufende Großprojekte stehen im Zeichen der Tunnelsicherheit: an der A 9 wird heuer die neue zweite Röhre für den Bosrucktunnel (282 Mio. Euro) fertig, der Pfändertunnel an der A 14 wird im Sommer zweiröhrig für den Verkehr freigegeben (212 Mio. Euro).

Klare Prioritäten beim Neubau und optimale Abwicklung von Baustellen im Netz

Für die optimale Planung neuer Strecken sowie die kundenfreundliche Abwicklung dringender Sanierungen ist die ASFINAG Baumanagement GmbH verantwortlich. In punkto Neubau stehen heuer der Weiterbau der A 5 Nord Autobahn sowie Spatenstiche für die S 36 Murtal und die S 7 Fürstenfelder Schnellstraße am Programm. Alexander Walcher, Geschäftsführer ASFINAG Baumanagement: "Wir haben sämtliche Großprojekte nach klaren Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Verkehrsnachfrage oder Sicherheit gereiht. Vorrang haben Strecken, die Menschen und Ortsdurchfahrten vom Verkehr entlasten."

Das bestehende Netz der ASFINAG soll das sicherste in ganz Europa werden. "Bestens geplante Maßnahmen zur Erhaltung des Netzes sind auf diesem Weg entscheidend", erläuterte Gernot Brandtner, Geschäftsführer ASFINAG Baumanagement, "von der zeitlichen Planung, über die Errichtung bis zur Fertigstellung - die Baustellen werden wiederholt, regelmäßig und vor Ort durch externe Expertinnen und Experten geprüft". Bei der Erhaltung der Autobahnen wird Kundenorientierung groß geschrieben. 95 Prozent des gesamten Netzes müssen stets frei von Baumaßnahmen bleiben und auf 100 Kilometern dürfen diese höchstens fünf Minuten Zeitverlust bringen - eine Baustelle mit 80 km/h Beschränkung darf maximal zehn Kilometer, ein Abschnitt mit 60 km/h maximal sechs Kilometer lang sein.

Große Neubauprojekte und Netzerweiterungen mit Baustart 2013

A 5 Nord Autobahn, Abschnitt Nord (Schrick - Poysbrunn 25 km) Baustart 4. Quartal 2013 / Verkehrsfreigabe 2016 / Investitionssumme:

324 Mio. Euro

Der Weiterbau der A 5 ist ein vorrangiges Projekt der ASFINAG. Er bringt rund 10.000 Anrainern der B 7 Brünner Straße und den zahlreichen Pendlern der Region große Vorteile: weniger Lärm- und Luftschadstoffe und die Unfallrate auf der überlasteten B 7 wird sich entscheidend verbessern.

S 7 Fürstenfelder Schnellstraße, Abschnitt West (Riegersdorf -Dobersdorf 15 km)

Baustart 4. Quartal 2013 / Verkehrsfreigabe 2017 / Investitionssumme:

435 Mio. Euro

Mit dem ersten Abschnitt der S 7 entlastet die ASFINAG mehr als 10.000 Bewohner der anrainenden Gemeinden vom Durchzugsverkehr. Die neue Straße bringt mehr Lebensqualität und einen kräftigen Impuls für den Wirtschaftsstandort Südost-Steiermark/Süd-Burgenland.

S 36 Murtal Schnellstraße (St. Georgen - Scheifling 7,5 km) Baustart April 2013 / Verkehrsfreigabe 2018 / Investitionssumme: 183 Mio. Euro

Von den insgesamt 59 Kilometern der S 36 sind bislang 38 Kilometer in Betrieb. Ab heuer schließt die ASFINAG die "Lücke" zwischen St. Georgen ob Judenburg bis Scheifling. Das bringt weniger Durchzugsverkehr und weniger Lärm in den derzeit stark betroffenen Gemeinden St. Georgen und Unzmarkt. Der Wirtschaftsstandort Region Murtal wird durch die bessere Erreichbarkeit weiter gestärkt.

A 10 Tauern Autobahn, Umweltentlastung Zederhaus

Baustart Herbst 2013 / Verkehrsfreigabe 2016/2017 / Investitionssumme: 67 Mio. Euro

Bei Zederhaus im engen Lungauer Gebirgstal wird die Autobahn auf einer Länge von 1,5 Kilometern eingehaust: das bringt für 1.200 Anrainer vor allem optimalen Schutz vor Lärm und eine wesentliche Verbesserung ihrer Lebensqualität.

Investitionen für mehr Verkehrssicherheit im bestehenden Netz 2013

A 8 Innkreis Autobahn: Sicherheitsausbau

Im Abschnitt Meggenhofen bis Weibern kommt heuer für die Richtungsfahrbahn Deutschland ein "vollwertiger" 3,5 Meter breiter Pannenstreifen und ein neuer lärmmindernder Belag. Die Gemeinden Meggenhofen, Aistersheim und Weibern werden durch eine Reihe von Maßnahmen bestmöglich vor Lärm geschützt (Gesamtinvestitionen Sicherheitsausbau A 8 39 Mio. Euro).

A 2 Süd Autobahn: Instandsetzung Leobersdorf - Wiener Neustadt Von April 2013 bis Herbst 2015 bringt die ASFINAG hier die A 2 in Schuss und sorgt für mehr Sicherheit und Fahrkomfort. (Gesamtinvestitionen 23,5 Mio. Euro)

A 2 Süd Autobahn: Generalerneuerung Pack-Abschnitt

Im Rahmen der Generalerneuerung Großliedltunnel - Bad St. Leonhard in Kärnten ist heuer die Richtungsfahrbahn Wien (Gesamtinvestitionen 17 Mio. Euro) an der Reihe. In der Steiermark steht die Sanierung der Richtungsfahrbahn Italien von Steinberg bis Unterwald (Gesamtinvestitionen 16 Mio. Euro) an.

A 9 Pyhrn Autobahn: Generalerneuerung Lebring - Leibnitz

In Fahrtrichtung Spielfeld ersetzt die ASFINAG die bestehende Beton-durch eine Asphaltdecke: für die Autofahrer eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich Fahrsicherheit und Fahrkomfort (Gesamtinvestitionen 20 Mio. Euro).

A 23 Südosttangente: Erneuerung Hochstraße Inzersdorf und Umbau Knoten Prater

In Wien nimmt die ASFINAG heuer den Abschnitt Hochstraße Inzersdorf und den Knoten Prater in Angriff. Für die Lenker werden diese Arbeiten aber erst ab Frühjahr 2014 spürbar, wobei durch ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept dennoch immer die zwei oder drei vorhandenen Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen (Gesamtinvestitionen 134 Mio. Euro). Noch bis Ende 2013 wird in Wien das Kreuzungsplateau Landstraßer Gürtel - Anschlussstelle A 23 -Landstraßer Hauptstraße für das wachsende Verkehrsaufkommen fit gemacht (Gesamtinvestitionen 80 Mio. Euro).

Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) Großraum Linz

Im Frühjahr startet der Bau der VBA Linz, die auf sämtlichen Strecken im Ballungsraum (A 1, A 7, A 8, A 9 und A 25) ab Sommer 2014 den Verkehrsfluss harmonisieren wird. Die ASFINAG errichtet 50 Anzeigequerschnitte (Gesamtinvestitionen 14 Mio. Euro): durch Anpassung der Geschwindigkeitsschaltungen oder die Information zu Alternativrouten werden in Gefahrensituationen und bei Verkehrsüberlastung Staus und damit die Umweltbelastung reduziert und die Verkehrssicherheit gesteigert.

