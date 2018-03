Klikovits: Keine weiteren Verzögerungen, Reform Grundwehrdienst endlich umsetzen

Österreicher haben klaren Auftrag erteilt: Grundwehrdienst reformieren – Pilotprojekte beenden

Wien, 23. Jänner 2013 (ÖVP-PK) "Die Österreicher haben am Sonntag die Grundsatzentscheidung getroffen. Dieses Ergebnis ist

ein klarer Arbeitsauftrag an den zuständigen Verteidigungsminister, die Reform des Grundwehrdienstes endlich umzusetzen", so ÖVP-Wehrsprecher Oswald Klikovits zu den jüngsten Aussagen von Minister Darabos. "Ziel ist ein Präsenzdienst ohne Leerläufe. Die Pilotprojekte müssen umgehend beendet werden, alles andere wäre ein Affront gegenüber dem deutlichen Wählervotum. Es braucht jetzt vollen Einsatz, um ein ausgereiftes Konzept zu erarbeiten, damit

den jungen Männern ab Herbst eine ausbildungs- und erlebnisorientierte Zeit geboten werden kann", betont Klikovits,

der darauf verweist, dass bereits gestern die gemeinsame Vorgangsweise in der Regierung vereinbart wurde: "Die Reformgruppe ist eingesetzt, jetzt heißt es den gemeinsam vereinbarten Fahrplan einzuhalten." ****

Der Wehrsprecher abschließend: "Die Budgetmittel, die derzeit für teure Pilotprojekte ausgegeben werden, sind bei den Grundwehrdienern sehr viel besser aufgehoben. Für weitere Verzögerungen und persönliche Eitelkeiten hat niemand Verständnis. Die Regierung hat sich gestern auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt. Es ist davon auszugehen, dass diese Vorgangsweise auch für den zuständigen Verteidigungsminister bindend ist."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at