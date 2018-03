SOS Mitmensch: Erleichtert darüber, dass Flüchtlinge Hungerstreik aussetzen

Treffen mit Bundespräsident Fischer im Zeichen der Flüchtlingsproteste

Wien (OTS) - SOS Mitmensch zeigt sich erleichtert darüber, dass die Flüchtlinge in der Votivkirche beschlossen haben, ihren Hungerstreik auszusetzen. "Wir haben uns in den letzten Wochen große Sorgen um die Gesundheit der Flüchtlinge gemacht. Daher sind wir froh, dass der Hungerstreik jetzt unterbrochen wurde", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Bundespräsident Fischer hatte SOS Mitmensch am Dienstag aus Anlass des 20-jährigen Lichtermeerjubiläums zu einem Gespräch über akute Menschenrechtsthemen eingeladen. Im Zentrum des Treffens standen die Flüchtlingsproteste und die Frage der Sicherstellung einer menschenwürdigen Asylpolitik in Österreich.

"Wir haben Fischer erklärt, warum wir viele der Forderungen der Flüchtlinge für gerechtfertigt und vernünftig halten. Und wir haben ihn gebeten, sein politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, um Verbesserungen im Asylwesen zu erreichen. Diese Verbesserungen würden nicht nur Asylsuchenden zugute kommen, sondern allen Menschen in Österreich", so Pollak. "Es ist an der Zeit, dass ein Ruck durch die Politik geht und vernünftige Lösungen im Asylbereich umgesetzt werden."

Bundespräsident Fischer würdigte in dem Gespräch die Tätigkeit von SOS Mitmensch und äußerte die Bereitschaft den Gedankenaustausch über Probleme von Flüchtlingen und Asylwerbern fortzusetzen. Dies schließe auch die Bereitschaft ein, zum gegebenen Zeitpunkt mit Flüchtlingen zusammenzutreffen.

