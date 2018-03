FP-Strache: Profiteure des Asylgeschäfts an den Pranger stellen!

Vernichtende Rechnungshof-Kritik an Rot-Grün in Wien, Anzeige gegen Diakonie in Niederösterreich - jetzt ist Schluss mit lustig!

Wien, 23-01-2012 (OTS/fpd) - "Menschlichkeit ist der Vorwand, Profitgier der wahre Hintergrund", analysiert Wiens FPÖ-Obmann NAbg. Heinz-Christian Strache den "beherzten" Einsatz mancher Parteien und Organisationen für kriminelle Asylwerber und Illegale.

Wie ungeniert die Wiener Steuer- und Gebührenzahler für Wirtschaftsflüchtlinge zur Kasse gebeten werden, hat erst unlängst der Rechnungshof aufgedeckt: Die Prüfer kritisierten etwa, dass Rot-Grün Illegalen unrechtmäßig die Grundversorgung ausbezahlt. Asylbetrüger, deren Verfahren bereits rechtskräftig negativ beschieden ist und die sich nur noch mithilfe dubioser Vereine gegen die Abschiebung wehren, bekommen von der Verlierer-Koalition noch Geldgeschenke. Zwei "Hilfsvereinen", so der Rechnungshof, wurden 240.000 Euro zu viel zugeschanzt. Und im Gegensatz zu anderen Bundesländern weigert sich Rot-Grün konsequent, nachzuforschen, ob Asylwerber illegal zu viele Sozialleistungen kassieren oder nicht und akzeptiert offenbar wohlwollend, dass Leistungen doppelt und dreifach bezogen werden. Strache: "Alle Rechte für Ausländer, alle Pflichten für Inländer - das ist das Motto dieser völlig abgehobenen Stadtregierung! Rot-Grün macht Politik gegen die eigenen Bürger!"

Nun gerät auch die Diakonie ins Zwielicht: Ihr Flüchtlingsdienst soll "Beratungen" mehrfach verrechnet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen gewerbsmäßigen Betrugs. "Es besteht der dringende Verdacht, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist", so Strache, "längst hat sich in Österreich eine gewaltige Asylindustrie etabliert. Wien hat seit dem Jahr 2004 eine Milliarde Euro allein in die - teils illegal ausgezahlte - Grundversorgung von Asylbetrügern gepumpt. Hinzu kommen noch hunderte Millionen, die in dubiose Vereine geflossen sind, in deren Vorständen durchwegs rote und grüne Funktionäre und Günstlinge sitzen."

Dieser Missbrauch muss umgehend abgestellt werden, fordert Strache:

"Die Bürger werden durch immer höhere Steuern und Gebühren ausgepresst wie reife Zitronen, um dieser Asylmafia immer neue Gewinne zu verschaffen. Die Profiteure dieses Wahnsinns gehören an den Pranger gestellt! Unser Geld für unsere Leut!" (Schluss)

