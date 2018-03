FP-Strache zu Votivkirche: Hungerstreik war vom ersten Tag an ein "Schmäh"!

Das Gotteshaus gehört endlich geräumt - die Besetzer müssen in Schubhaft genommen werden!

Wien (OTS/fpd) - Die Ankündigung der selbsternannten Asyl-Aktivisten, ihren Hungerstreik vorläufig zu unterbrechen, sei an Skurrilität kaum mehr zu überbieten. Ganz Österreich weiß doch mittlerweile, dass der angebliche Hungerstreik ja ohnehin vom ersten Tag an ein "Schmäh" war. Bei drei Tellern Kraftbrühe pro Tag könne man wohl schwer von Nahrungsverweigerung sprechen. Unabhängig davon müssen jetzt endlich Handlungen von Seiten der Kirche, aber auch von Seiten des Innenministeriums gesetzt werden. Diese "Kabarettaufführung" in der Votivkirche ist ja wirklich eine traurige Farce, so heute der Wiener FPÖ-Obmann NAbg. Heinz-Christian Strache in einer Stellungnahme.

Die Kirchenbesetzer müssen endlich für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden. Man stelle sich vor, Österreicher würden etwa die Moschee am Hubertusdamm im 21. Bezirk besetzen, um vielleicht auf die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien aufmerksam zu machen. Das Innenministerium und auch die Verantwortlichen innerhalb der Moschee wären in diesem Fall - durchaus zu Recht - wohl wenig zimperlich, erklärt Strache.

"Ich fordere die Innenministerin nochmals dringlich auf, in diesem Fall endlich tätig zu werden und die Rechtsbrecher in der Votivkirche in Schubhaft zu nehmen. Es stellt sich nämlich langsam wirklich die berechtigte Frage, ob sich innerhalb dieser Bundesregierung überhaupt noch irgendjemand für irgendetwas verantwortlich fühl!", so Strache abschließend. (Schluss)

