Moser: ASFINAG dient sich im Wahljahr den Landeskaisern an

Grüne fordern Ende umweltschädlicher Straßenbauprojekte

Wien (OTS) - "Es ist bedauerlich, dass die ASFINAG-Spitze mit dem Geld der Autofahrer nichts Besseres anzufangen weiß als weitere Schneisen in die Landschaft zu pflügen und damit den klima- und umweltbelastenden Straßenverkehr künstlich anzukurbeln. Während die ASFINAG-Spitze vor umweltbewegtem Publikum gerne und häufig vom bevorstehenden 'Ende des Autobahnbaus' spricht, wird das heute vorgelegte Bauprogramm für 2013 als "Start für eine Reihe neuer Autobahnen und Schnellstraßen" präsentiert. Dass in Niederösterreich von Beton-Kaiser Erwin Pröll besonders viele umweltschädliche Straßenbauprojekte termingerecht zur Landtagswahl losgetreten werden, ist nicht überraschend. Parteipolitische Assistenzdienste in Landtagswahlkämpfen zu leisten ist aber trotzdem ebenso wenig vom Auftrag der ASFINAG gedeckt wie garantiert defizitäre Projekte umzusetzen", stellt Gabriela Moser, Verkehrssprecherin der Grünen, fest.

"Die ASFINAG und ihre Eigentümer sollten sich langsam entscheiden, ob sie mit den Methoden des vorigen Jahrhunderts weiterfahren und Österreich noch mehr zubetonieren wollen oder sich doch auf die Erhaltung des großzügigen hochrangigen Straßennetzes, die Rückzahlung des 12-Milliarden-Schuldenbergs und die Querfinanzierung der umweltverträglicheren Schiene konzentrieren wollen. Dies wäre für die Staatsfinanzen sowie für die Umwelt und die Geldbörsen der AutofahrerInnen die bessere Lösung", betont Moser.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at