Ramharter: Fachliste-RFW unterstützt Nein zur Handy- und Computersteuer

Die Fraktion Fachliste-RFW wird Unterschriften gegen diese neue Belastung der Unternehmer sammeln

Wien (OTS) - "Wir werden die Unterschriftenaktion gegen die geplante Handy- und Computerabgabe unterstützen und Unterschriften dafür sammeln", stellt Karl Ramharter, Fraktionsobmann der Fachliste-RFW zu der derzeit laufenden Aktion fest. "Unsere Fraktion wird dieses Anliegen unterstützen und die Unterschriftenlisten an unsere Mitglieder verteilen und im Internet einen Link zum herunterladen der Unterschriftenliste bereit stellen".

Wenn jemand mit seinem Handy fotografiert, dieses Bild dann auf seinen Laptop überträgt, aus Sicherheitsgründen aber eine Kopie auf seinem Stand-PC speichern will und für den Transport des Bildes einen USB-Stick verwendet, dann wäre künftig dafür 4 Mal eine Abgabe zu bezahlen. Und das nur für das selbst angefertigte Bild. Daß das so nicht akzeptiert werden kann, sagt einem schon der sprichwörtliche Hausverstand. Leider sind die Verfechter dieser neuen Abgabe keinem rationellen Argument zugänglich und wollen lieber ganz Österreich kriminalisieren.

Daß mit dieser Steuer auch sämtliche Geräte teurer werden und damit dem Handel im europäischen Umland in die Hände gespielt wird, liegt ebenfalls auf der Hand. Genauso wie der Schaden der den österreichischen Unternehmern und Konsumenten durch die Verteuerung entsteht. Es wäre auch zu hinterfragen, was mit den eingehobenen Geldern passiert. Da die Verwertungsrechte oftmals im Besitz ausländischer Konzerne sind ist anzunehmen, daß auch ein großer Teil der Urheberrechtsabgaben an das Ausland abgeführt werden muß.

"Niemand ist gegen ein modernes, adäquates Urheberecht", führt Ramharter weiter aus. "Es kann aber nicht hingenommen werden, daß man jedem PC Nutzer unterstellt ein Betrüger zu sein. PC und Laptop sind Arbeitsgeräte und werden auch als solche verwendet. Und ein USB-Stick ist maximal ein Mittel zum Transport von Daten. Dafür eine Urheberrechtsabgabe zu verlangen grenzt schon an Realitätsverweigerung", schloß Ramharter.

