Aktuelle Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check

Ölpreise praktisch unverändert, Benzin und Diesel mit leicht sinkender Tendenz

Wien (OTS) - Der ÖAMTC-Check zeigt: In der vergangenen Woche haben sich die Ölpreise kaum verändert. Allerdings ist der Euro im Vergleich zum Dollar derzeit stärker, sodass die Preise für die Endprodukte Benzin und Diesel eine leicht sinkende Tendenz aufweisen. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet das einen Rückgang um rund 0,5 Cent pro Liter bei den Durchschnittspreisen für beide Sorten.

Endlich umgesetzt wurde die längst fällige Senkung der Höchstpreise (z. B. an Autobahntankstellen) um drei Cent für Benzin und zwei Cent für Diesel. Auch die Niedrigstpreise sind gesunken. Diesel, in der Vorwoche an den günstigsten Tankstellen um 1,304 Euro pro Liter zu haben, ist bei einzelnen Betreibern mit 1,299 Euro unter die 1,3 Euro-Marke gerutscht. Bei Benzin ist der Unterschied noch deutlicher: In der Vorwoche lag der günstigste Preis bei 1,339 Euro, aktuell bei 1,329 Euro.

Aufgrund der sich ständig verändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch alle Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der beliebten ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen. Die Preisentwicklung auf einen Blick gibt es unter www.oeamtc.at/tanken.

