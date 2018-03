FCG Jugend fordert Verbesserungen bei Sozialleistungen für Grundwehrdiener und Zivildiener

Bei Reform nicht auf die soziale Sicherheit von Grundwehrdienern und Zivildienern vergessen!

Wien (OTS/ÖGB/FCG Jugend) - "Sämtliche Reformvorschläge konzentrieren sich auf strukturelle Reformen - dringend notwendige soziale Aspekte werden vergessen", stellt die FCG Jugend Bundesvorsitzende Caroline Hungerländer fest.

Komplexe Entwicklungen in unserer Gesellschaft, aber auch einfache Preissteigerungen am Wohnungs- und Energiemarkt haben für viele Wehrpflichtige große Wirkungen.

Eine Reihe von Anpassungen ist hier notwendig.

- Erhöhung der maximalen Wohnkostenbeihilfe von 30 auf 40 Prozent des Letztbezuges

- Ausweitung der Zivildienerfreifahrt auf den regionalen öffentlichen Verkehr

- Abschlagsfreie Auszahlung des Verpflegungsgeldes bei freiwilligem Verzicht auf Naturalverpflegung

"Der Grundwehrdienst ist wichtig und notwendig, doch kein Jugendlicher darf aufgrund dieser Verpflichtung in die Armut getrieben werden", erklärt Hungerländer die notwendigen Anpassungen.

Weiter fordert die FCG Jugend die Ausstellung eines Zeugnisses über die während des Dienstes erlernten Fähigkeiten. "Diese ungenutzt zu lassen, ist eine Verschwendung von Ressourcen, das schadet der Gesellschaft und vor allem den jungen Männern."

Das Interesse an freiwilligen und viel schlechter bezahlten Programmen zeigt, dass auch viele Frauen ein Jahr einer guten Sache widmen wollen. Der Zivildienst soll diese Möglichkeit auf freiwilliger Basis für Frauen schaffen und für sie geöffnet werden. "Der Dienst an der Gesellschaft ist etwas Ehrbares und muss auch als solches angesehen werden. Gleichzeitig obliegt es dem Staat, Grundwehrdienst und Zivildienst - ohne Missachtung von deren Grundfunktionen - so attraktiv wie möglich zu gestalten. Positive Erfahrungen sollen den jungen Männern Jahre nach dem Dienst bleiben, keine Schulden auf der Bank.", so Hungerländer abschließend.

