Klaus J. Jacobs Research Prize 2013 - Call for Nominations hat begonnen

Zürich (ots) - Die Jacobs Foundation hat das Nominationsverfahren für den Klaus J. Jacobs Research Prize 2013 eröffnet. Der mit einer Million Schweizer Franken dotierte Forschungspreis honoriert Leistungen von Wissenschaftlern aller Disziplinen, die wegweisend zur erfolgreichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Perspektiven auf der ganzen Welt beitragen.

Zur Nominierung aufgerufen sind Fachgesellschaften und Experten weltweit im Bereich der Kinder- und Jugendforschung. Der Research Prize adressiert sämtliche wissenschaftliche Disziplinen, die zur Förderung einer positiven Kinder und Jugendentwicklung beitragen. Dies umfasst unter anderem Erziehungswissenschaften, Bildungsökonomie, Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaften, Neurowissenschaften, Sprachwissenschaften, Medizin und andere.

Ein internationales Gremium aus sieben Experten wählt in einem mehrstufigen Verfahren einen Preisträger mit exzellentem Leistungsausweis. Bisherige Träger des Klaus J. Jacobs Research Prize sind Dante Cicchetti (2012), Michael Tomasello (2011), Terrie Moffitt und Avshalom Caspi (2010) sowie Laurence Steinberg (2009).

Nominierungen werden bis zum 15. März 2013 von der Jacobs Foundation entgegengenommen. Selbstnominierungen werden nicht akzeptiert. Detaillierte Informationen und die Nominationsmaterialien finden Sie auf

http://www.presseportal.ch/go2/Mehr_Infos_Nominierungen

Hintergrund Jacobs Foundation

Die Jacobs Foundation ist eine weltweit tätige Stiftung im Bereich der Kinder- und Jugendentwicklung. Der Unternehmer Klaus J. Jacobs gründete die Stiftung 1989 in Zürich. Die Jacobs Foundation fördert Forschungsprojekte, Interventionsprogramme und wissenschaftliche Institutionen mit einem Jahresbudget von rund 35 Millionen Franken. Dabei ist die Stiftung in besonderem Masse der wis-senschaftlichen Exzellenz und Evidenz verpflichtet. Mit ihrer Investition von 200 Millionen Euro in die Jacobs University Bremen (2006) setzte die Jacobs Foundation neue Massstäbe im Bereich der privaten Förderung.

