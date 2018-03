Das Microsoft Surface Tablet bekommen Sie momentan nur bei Eton Institute - und das sogar kostenlos!

Wien (OTS) - Das sehr begehrte Microsoft Surface verbindet den Spaß mit dem "Ernst" des Lebens und präsentiert sich als ideales Tablet für den freizeitlichen Gebrauch oder als flexibles Arbeitsgerät. Das internationale Weiterbildungszentrum, Eton Institute, verlost ein brandneues Microsoft Surface. Ein Mitglied seiner Facebook Community kann sich schon bald über eines der seltenen Exemplare freuen, denn das Microsoft Surface ist auf dem österreichischen Markt bislang noch gar nicht erhältlich.

Das Microsoft Surface ist derzeit nur in acht Ländern verfügbar und somit können viele Österreich momentan nur davon träumen.

Das Microsoft Surface passt sich perfekt an die täglichen Herausforderungen unseres dynamischen Umfelds an und ist der ideale Begleiter. Ob im Büro oder Wohnzimmer, ob Touchscreen oder Tastatur, ob Bildschirm oder große Leinwand, mit dem Microsoft Surface können Sie einfach mehr! Das Microsoft Surface hebt sich durch smartes Design und seine Multitasking-Fähigkeit von anderen Konkurrenzprodukten ab.

Wer bald schon ein brandneues Microsoft Surface in den Händen halten und sein Eigen nennen möchte, ist seinem Glück nur noch wenige "Klicks" von entfernt. Finden Sie auf Facebook heraus, was es mit den mysteriösen "Klicks" auf sich hat und beantworten Sie die dazu passende und einfache Frage richtig. Mit etwas Glück sind Sie einer/eine der Ersten in Österreich, der/die mit einem Microsoft Surface glänzen kann. Das Gewinnspiel finden Sie ab sofort bis zum 22. Februar 2013 auf der Facebook Seite von Eton Institute

(http://www.facebook.com/EtonInstituteAustria).

"Das neue Microsoft Surface ist einfach anders. Seine Vielseitigkeit und Flexibilität überzeugt sofort.

Das Micrsoft Surface verwandelt sich in Sekunden vom "Surf-Ace zum Work-Place". Außerdem besticht das besondere Tablet mit außergewöhnlichem Design und ist ein regelrechtes Fashion-Accessoire für zukünftige TrendsetterInnen. Denn bislang gibt es das Tablet mit dem "Wow"-Effekt in Österreich nur bei Eton Institute und das sogar kostenlos!", kommentiert Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

