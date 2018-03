Landjugend und Jungbauern präsentieren die Initiative AgrarThinkTank

Enkerltaugliche Landwirtschaft bei Wintertagung vorgestellt

Wien (OTS) - Der Auftakt der 60. Wintertagung in Wien stand am Montag auch im Zeichen der Jugend und der Frage, wie wir unser handeln "enkerltauglich" im Sinne von Nachhaltigkeit gestalten können. Dieser Frage wird sich der AgrarThinkTank widmen. Für Elisabeth Gneißl von der Landjugend und Franz Leonhartsberger von der Bauernbund-Jugend ist eines klar: "Die Zeit des Jammerns ist vorbei: Wir gestalten unsere Landwirtschaft enkerltauglich - mit Mut und Freude." Die beiden präsentierten am gestrigen Auftakt der Wintertagung die Ergebnisse der Kick-off-Veranstaltung der Denkfabrik, die einer Initiative des Präsidenten des Ökosozialem Forums, Stephan Pernkopf, entstammt. Gemeinsam mit der Österreichischen Landjugend und der Jungbauernschaft wird sich diese Plattform ohne Scheuklappen und über Organisationsgrenzen hinweg mit brennenden Zukunftsfragen beschäftigen.

Die Jungen bringen große Steine ins Rollen

"Damit die Vision der Enkerltauglichkeit umgesetzt werden kann, müssen vier Steine zusammen ins Rollen gebracht werden", so die Meinung der Diskutanten der Denkfabrik. Ein attraktiver ländlicher Raum ist die Summe aus Landwirtschaft und Bevölkerung. Damit das Gleichgewicht funktioniert, muss realistisch kommuniziert werden und die Partnerschaft an erster Stelle stehen, so die beiden Vertreter. Selbstbewusstsein und kluge Kooperation sind Werte, die in der Lebenswelt Bauernhof für Erfolg sorgen. Die Herausforderung in der Produktion liegt in der Erzeugung von Qualitätslebensmitteln und einer nachhaltigen Intensivierung, damit für unsere Enkel die Versorgungssicherheit mit guten Lebensmitteln gewährleistet ist. Als Voraussetzung für all das ist die Bildung als Kernelement zu sehen. Denn Bildung bringt Weitblick und Innovation, sind sich die Jungen von heute einig.

Der Jugend den notwendigen Freiraum geben und unterstützen

Die Entscheidungsträger von heute müssen innovativen Junglandwirten Gestaltungsraum lassen und sie bei ihrer Arbeit unterstützen, so der Tenor einer spannenden Diskussion. Denn "die Landwirtschaft von morgen gestalten die Jungen von heute", ist sich das Forum einig. Darüber wie die Landgesellschaft und -wirtschaft unserer Enkel konkret aussehen sollte, wird ein breiter Diskurs geführt werden, zu dem alle motivierten Jugendlichen herzlich eingeladen sind.

