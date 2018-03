FPÖ-Vilimsky: Betrugsermittlungen gegen Diakonie sind nur Spitze eines großen Betrugseisberges im Asyl-Business!

FPÖ fordert Sonderprüfung bei allen großen Asylbetreuungseinrichtungen

Wien (OTS) - "Die nun von der Staatsanwaltschaft gegen den Diakonie Flüchtlingsdienst aufgenommenen Betrugsermittlungen sind mit Sicherheit nur die Spitze eines großen Betrugseisberges im gesamten Asyl-Business, vor dem die FPÖ schon seit Jahren warnt", so heute der FPÖ-Sprecher für Inneres und FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. Denn der Ruf nach mehr und mehr Asylwerbern im Land bringe den betreuenden Stellen gutes Geld. Dabei sei es offenbar völlig egal, wenn von fünf Asylwerbern statistisch gesehen vier überhaupt keinen Asylgrund hätten. Hauptsache sei offenbar für viele, dass der Betreuungsrubel rolle. Dieser Missstand gehört schleunigst abgestellt, so Vilimsky.

Dieses Asyl-Business sei besonders widerlich und von der Qualität her nicht besser als die internationale Schlepperindustrie. Nach außen spiele man die Gutmenschen-Rolle aber tatsächlich stecke man sich die Taschen voll mit Geld der Republik bzw. der Steuerzahler. Dies habe in der Asyl-Industrie seit Jahren in Österreich Methode, kritisierte Vilimsky das österreichische Asylwesen.

"Was im konkreten den Diakonie-Flüchtlingsdienst anbelangt fordere ich, dass dies mit sofortiger Wirkung bis zur Klärung dieser unappetitlichen Angelegenheit keinerlei Betreuungsgelder mehr durch das Innenressort an den Diakonie-Flüchtlingsdienst übermittelt werden. Darüber hinaus erwarte ich vom Innenressort, dass angesichts dieses vermeintlichen Betrugsfalles nun eine Sonderprüfung sämtlicher großer Asylbetreuungseinrichtungen erfolgt. Unserer Information nach haben ganz unappetitliche Betrugsfälle in der österreichischen Asyl-Betreuungsindustrie Methode. Jetzt sind klare Handlungen seitens des Innenressorts für den gesamten Betreuungssektor gefragt", so Vilimsky.

