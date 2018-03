Ruhezeiten: Ärztekammer fordert "geeignete Personalmaßnahmen"

Systembedingte Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vom Kontrollamt bestätigt

Wien (OTS) - Der Vorstand der Ärztekammer für Wien hat in seiner Sitzung gestern, Dienstag, Abend einstimmig die Stadt Wien aufgefordert, durch geeignete Personalmaßnahmen "kurzfristig dafür zu sorgen, dass für das ärztliche Personal gesetzlich limitierte Arbeitszeiten sowie Ruhezeiten zum Wohle der Patienten und der betroffenen Ärzteschaft entsprechend aufgezeichnet und eingehalten werden können". ****

Darüber hinaus sieht sich der Vorstand nach Vorliegen des Kontrollamtsberichts zur Einhaltung der arbeitsrechtlichen Regelungen in den Spitälern des Wiener Krankenanstaltenverbunds in seiner jahrelangen Kritik an den Spitalserhaltern hinsichtlich systembedingter Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz durch Spitalsärzte bestätigt, so der weitere Wortlaut des Antrags.

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien - Pressestelle

Dr. Hans-Peter Petutschnig

Tel.: (++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at