Junge Industrie: Pensionsreformen müssen Wahlkampfthema werden

Bundesvorsitzende Niss: Warnungen der Ratingagentur Fitch ernst nehmen - Politik zu langfristigem Handeln verpflichtet - Jedes Jahr ohne Reformen bedeutet schmerzhafte Folgen für Jüngere

Wien (OTS) - "Karten auf den Tisch in der Pensionspolitik", forderte die Bundesvorsitzende der Jungen Industrie (JI), Dr. Therese Niss, heute, Mittwoch, in Reaktion auf die harsche Kritik der Ratingagentur Fitch an der heimischen Pensionspolitik. "So erfreulich es sein mag, dass wir kurzfristig keine Folgen durch die demografische Verschiebung zu erwarten haben, so ist die Politik doch dazu verpflichtet, die langfristige Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren." Fitch hat vorgerechnet, dass sich Österreichs Staatsschuldenquote bis 2050 mehr als verdoppeln würde, wenn nichts gegen die heimische "Pensionskrise" unternommen werde. "Es ist leider verständlich, dass die Politik aus Populismus-Gründen gut damit leben kann, dass die Österreicherinnen und Österreicher zu früh und dann noch mit einer rekordverdächtigen Nettoersatzrate von knapp 90 Prozent in die Pension gehen. Was aber ist mit der Verantwortung uns Jungen gegenüber?", so Niss.

Zu befürchten sei nämlich eine doppelte Misere für die jüngeren und kommenden Generationen: "Jedes Jahr ohne ordentliche Strukturreformen im Pensionsbereich bedeutet schmerzhafte Folgen für die Jungen: Der Schuldenberg, den wir eines Tages werden abtragen müssen, wird noch größer und unerträglicher. Gleichzeitig werden, je länger wir warten, umso radikalere Reformen notwendig, um eine Trendumkehr zu erreichen", wie die Bundesvorsitzende betonte. Die langfristige Finanzierbarkeit des Pensionssystems sei jedenfalls, entgegen anderslautenden Aussagen aus der Politik, keineswegs gesichert. "Wir fordern daher alle Parteien dazu auf, sich vor der heurigen Nationalratswahl zu deklarieren: Wie wollen sie das heimische Pensionsproblem lösen? Wie soll ein langfristig faires und finanzierbares System gestaltet werden?", so Niss in Richtung der Parteien. Mit der Platzierung unter den Top10-Ländern, denen laut Fitch ein "Altersschock" bevorstehe, könne man sich jedenfalls nicht zufriedengeben, wie Niss betonte: "Wir warnen seit Jahren und haben bereits 2010 ein Reformmodell vorgelegt, das einen Wechsel hin zu einem fairen und transparenten, aber auch rein beitragsfinanzierten Modell bedeuten würde. Wir sind die Beschwichtigungen der heimischen Politik leid. Die Wahrheit ist: Wir haben ein durchschnittliches Pensionsantrittsalter von knapp über 58 Jahren - das kann auf Dauer nicht gutgehen!"

