ÖAMTC: 73. Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Notarzthubschrauber vor Ort - Pannenhilfe verstärkt im Einsatz

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende finden bereits zum 73. Mal die legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel statt: Von 25. bis 27. Jänner 2013 werden über 70.000 Schifans in der Gamsstadt erwartet. Der ÖAMTC ist auf diesen Besucheransturm bestens vorbereitet:

Pannenfahrer sind rund um den Veranstaltungsort verstärkt im Einsatz, für medizinische Notfälle wird ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber während der gesamten Veranstaltung vor Ort sein.

Staus auf den Zufahrten - ÖAMTC rät zu Anreise mit der Bahn

Wer staufrei zum Hahnenkamm kommen möchte, sollte die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, am besten die Bahn. Mit dem "Hahnenkamm-Kombiticket" gibt es eine vergünstigte Bahnkarte mit der Eintrittskarte zum jeweiligen Rennen kombiniert. Zusätzliche Züge bringen die Schifans nach Kitzbühel.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, dem stehen die kostenlosen Großparkplätze Oberndorf und Kirchberg zur Verfügung. Von dort gibt es eine Shuttlezuganbindung nach Kitzbühel, zu Spitzenzeiten wird im 15-Minuten-Takt verkehrt. Ebenfalls gratis ist der nur wenige Gehminuten vom Zielgelände entfernte Parkplatz Kitzbühel Süd. "Das Stadtgebiet von Kitzbühel sollten die Autofahrer unbedingt meiden", rät Doris Fraisl vom ÖAMTC Tirol, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Viele Straßenzüge sind gesperrt und ein Großteil der Parkplätze wird für die Veranstalter reserviert.

"Speziell am Samstag ist mit Staus auf allen Zufahrten zu rechnen, weil neben den Sportfans auch zahlreiche Tagesschifahrer unterwegs sein werden", informiert Doris Fraisl. So wird es unter anderem auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Ausfahrt Kufstein Süd, auf der Eiberg Straße (B173) von Kufstein bis Söll, der Loferer Straße (B178) abschnittsweise zwischen dem Steinpass und Wörgl, der Brixental Straße (B170) zwischen Wörgl und Kitzbühel sowie der Pass Thurn Straße (B161) in beiden Richtungen zwischen Pass Thurn und St. Johann zu Verzögerungen kommen.

SERVICE:

Aktuelle Verkehrsinfos im Internet: www.oeamtc.at/maps sowie in der ÖAMTC smartphone-App (www.oeamtc.at/app)

Aviso an die Redaktionen:

Übersichtsgrafik Anreise Kitzbühel als download:

http://www.oeamtc.at/mmedia/download=/2013.01.22/13588727008792.pdf

(Schluss)

Dagmar Schröckenfuchs

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Tel.: +43 (0)1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at