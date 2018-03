Konzert der "Passion Artists" in Rudolfsheim-Fünfhaus

Wien (OTS) - Ein "Faschingskonzert" mit dem Ensemble "Passion Artists" können Liebhaber von Opern- und Operettenklängen am Donnerstag, 24. Jänner, im Amtshaus Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) erleben. Um 19.00 Uhr beginnt das beschwingte Programm. Die Organisatoren bitten um Spenden für die Akteure. Der "Passion Artists"-Verein hat den Abend in Kooperation mit dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus auf die Beine gestellt. Zu vernehmen sind Lieder von Strauß, Lehar und Kalman. Szenen aus dem Mozart-Singspiel "Der Schauspieldirektor" bereiten der Zuhörerschaft viel Vergnügen. Die Leiterin der Truppe, Sabina Zapior, hat für das Konzert das Motto "Der Schauspieldirektor im Land des Lächelns" festgelegt. Ständig wird das Publikum in das Geschehen im Festsaal des Amtshauses eingebunden. Fröhlich schmunzelnd meint die Sopranistin und Regisseurin: "Mitsingen und Mittanzen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Wer im Faschingskostüm kommt, erhält eine Überraschung!" Information und Reservierung: Telefon 0676/944 32 00 bzw. E-Mail info @ passionartists.com. Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus erhalten Interessierte vom ehrenamtlichen Museumsteam (Leiterin: Brigitte Neichl) unter der Rufnummer 0699/191 353 28 oder via E-Mail bm1150 @ bezirksmuseum.at.

