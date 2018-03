Favoriten: Konzert "Heut' hab' ich ein Schwipserl"

Wien (OTS) - Im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) geht es am Sonntag, 27. Jänner, lustig zu. Ingrid Merschl und Beppo Binder (Gesang) sowie die Instrumentalisten Elena Rozanova und Irina Nikolayewa tragen schwungvolle Stücke von Kalman, Lehar, Abraham, Stolz, Ziehrer und anderen namhaften Tondichtern vor. Das Konzert hat den Titel "Heut' hab' ich ein Schwipserl" und beginnt um 15.00 Uhr. Die Künstler stellen dem Publikum einen "amüsanten Faschingsnachmittag" in Aussicht. Das "Schwipserl" verleitet das Quartett zum Übermut und der Liederreigen dreht sich um vielerlei Dinge die Spaß machen. Der Eintritt kostet 7 Euro. Organisator der Veranstaltung ist die ARGE "Kultur 10". Das ehrenamtlich agierende ARGE-Team gibt unter den Rufnummern 0660/464 66 14 und 0699/814 49 056 nähere Auskünfte zu diesem Konzert und nimmt Karten-Bestellungen entgegen. E-Mails an die "Kultur 10"-Mannschaft:

waldmuellerzentrum@chello.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Angebote im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at

