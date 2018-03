Währing: Musikabend mit den "Wiener Frauen Schrammeln"

Karten-Wünsche für 29. Jänner jetzt an "Forum 18" richten

Wien (OTS) - Das Quartett "Wiener Frauen Schrammeln" konzertiert am Dienstag, 29. Jänner, im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100). Der Musikabend wird im Festsaal des "Währinger Rathauses" durchgeführt. Beginn ist um 18.55 Uhr, denn diese Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Von 1 bis 4 um 5 vor 7 (Der 'after work' Musikgenuss)" statt. Die Musikerinnen Chrisoula Kombotis (Violine), Karin Steiner (Violine), Sabine Huber (Akkordeon, Gesang) und Waltraud Rabl (Gitarre) haben für das Konzert den Titel "Picksüße Schrammeln und zartherbe Ausreißer" bestimmt. Auf dem Programm stehen sowohl traditionelle Weisen als auch neu komponierte bzw. neu arrangierte Stücke. Die Damen spielen keine banale Heurigenmusik, sondern betonen den sensiblen und herzlichen Charakter des Liedguts der Gebrüder Schrammel. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Organisator des "wienerischen" Abends ist die Vereinigung "Forum 18 -Der Kulturverein". Für Karten-Bestellungen sind die Vereinsleute ab sofort unter der Telefonnummer 479 53 57 oder via E-Mail, die Adresse heißt office @ 1a-stocker.at, erreichbar. An der Abend-Kasse (geöffnet ab 18.30 Uhr) werden Restkarten verkauft. Die Zuhörer haben freie Platzwahl. Der Bezirk unterstützt das Konzert. Informationen zu den vielfältigen Kultur-Terminen im "Währinger Rathaus" bekommen Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 oder per E-Mail, die Adresse lautet post @ bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

o Vereinigung "Forum 18 - Der Kulturverein": www.forum18.at o Ensemble "Wiener Frauen Schrammeln": www.wiener-frauen-schrammeln.at

