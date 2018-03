Hamilton rüstet in 20th Century Fox´ "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" die neue Generation von Actionhelden mit charakteristischen Uhren aus

Biel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Hamilton präsentiert stolz zwei neue Kult-Uhren, die amerikanische Lebensart und Schweizer Präzision vereinen

Hamilton steht gemeinsam mit dem Blockbuster-Actionstar Bruce Willis in Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben von 20th Century Fox im Rampenlicht: Im Film präsentiert die Kultmarke mit der modernen Khaki X-Patrol und der klassischen Jazzmaster Viewmatic zwei hochwertige, anspruchsvolle Interpretationen eines für Hamilton typischen Uhrendesigns, die Schweizer Präzision und amerikanische Lebensart verbinden.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: http:

//www.multivu.com/mnr/58675-hamilton-watch-a-good-day-to-die-hard

Der von Bruce Willis gespielte John McClane trug bereits im vorangegangenen vierten Teil der Saga, Stirb langsam 4.0, eine Hamilton-Uhr. In der jüngsten Darstellung tragen McClane und sein ihm entfremdeter Sohn Jack (Jai Courtney) Uhren von Hamilton. Gemeinsam auf der Leinwand, symbolisiert Jacks kühnes Draufgängertum zusammen mit der vertrauten Härte seines Vaters die Verbindung zwischen Hamiltons typischem Styling und moderner Mechanik.

Die Khaki X-Patrol verfügt über eine fortschrittliche Umrechnungstabelle mit sowohl metrischen als auch britischen Einheiten, die sie zu einer perfekten Uhr für die internationalen Abenteuer von Vater und Sohn macht. Die Jazzmaster Viewmatic kombiniert das klassische Design von Hamilton mit moderner Funktionalität und verleiht dem berühmten amerikanischen Helden die nötige Gewandtheit zur Rettung der Lage.

In Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben kehrt Bruce Willis als John McClane in seiner Actionrolle mit dem höchstem Kultstatus zurück - als "wahrer" Held mit der Fähigkeit, immer der letzte Überlebende zu sein. Nachdem er nach Moskau reist, um seinem Sohn Jack zu helfen, findet sich der Cop, der keine Gefangenen macht, zur falschen Zeit am falschen Ort wieder. Verfolgt von der russischen Unterwelt und im Kampf gegen die Zeit, entdecken die beiden McClanes, dass sie durch ihre gegensätzlichen Methoden zu unaufhaltbaren Helden werden.

Die von Jack getragene Khaki X-Patrol verbindet moderne Mechanik mit der unerreichten Präzision der Jazzmaster Viewmatic seines Vaters und bringt den Fans von Stirb langsam das Beste aus beiden Welten. Gemeinsam retten sie die Lage, während sie Uhren von Hamilton tragen, die zusammen Form, Funktion und die unschlagbare Verbindung zwischen Vater und Sohn repräsentieren.

Über Hamilton: Seit mehr als sechs Jahrzehnten zieht Hamilton mit auffälligen Formen, einzigartigen Designs und modernen Materialien das Interesse der Kunden auf sich. Eine Kollektion und Marke mit Kultstatus wurde geschaffen. Hamilton taucht in zahllosen Hollywood-Blockbustern auf und hat die Tradition begründet, seinen charakteristischen Stil mit epischen Handlungen zu verbinden, die von Stanley Kubricks futuristischem Film 2001: Odyssee im Weltraum bis zu den herausragenden Science-Fiction-Filmen I Am Legend und die beliebte Men In Black Trilogie reichen.

Über 20th Century Fox: Gemeinsam mit Twentieth Century Fox setzt Hamilton eine weltweite Marketingkampagne zum Kinostart von STIRB LANGSAM - EIN GUTER TAG ZUM STERBEN um. Die Kampagne - zu der Printanzeigen, PoS, digitale Medien und Kinomedien gehören - zeigt Hamiltons Zuverlässigkeit und Stärke in schwierigen Lagen, wenn sich die Action-Ikone John McClane in Moskau in einem Rennen gegen die Zeit wiederfindet, um eine unerwartete Bedrohung aufzuhalten.

FAKTEN

Hamilton Khaki X-Patrol, getragen von Jack McClane (Jai Courtney)

Gehäusegrösse 42 mm Material Edelstahl Zifferblattfarbe Schwarz / silberfarben Schwarzes, genähtes Lederarmband / schwarzes Armband Kautschukarmband / Edelstahlarmband Uhrwerk H-21 Chronograph Uhrglas Saphirglas mit Antireflexionsbeschichtung Wasserdichtigkeit Bis zu einem Druck von 10 bar (100m) Preis 1695 USD, 1295 EUR, 1645 CHF

Hamilton Jazzmaster Viewmatic, getragen von John McClane (Bruce Willis)

Gehäusegrösse 44 mm Material Edelstahl Zifferblattfarbe Schwarz / silberfarben Attachment Braunes, genähtes Lederarmband / Edelstahlarmband Uhrwerk 2824-2 Automatik Uhrglas Saphirglas Wasserdichtigkeit Bis zu einem Druck von 10 bar (100m) Preis 795 USD, 595 EUR, 555 CHF

Weitere Informationen: Fabienne Bozec Hamilton International media@hamiltonwatch.com +41-32-343-39-48

Video: http://www.multivu.com/mnr/58675-hamilton-watch-a-good-day-to-die-har d