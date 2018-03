Kadenbach: Offener Brief an Thailands Premier für Elfenbein-Verbot

SPÖ-Europaabgeordnete will bis März verbindliche Neuregelung erreichen

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach hat gemeinsam mit dem niederländischen EU-Abgeordneten Gerben-Jan Gerbrandy einen offenen Brief an die thailändische Premierministerin Yingluck Shinawatra geschickt. "Unser Anliegen ist es, den Handel mit Elfenbein in Thailand zu stoppen. Dort sind Handel und Verarbeitung von einheimischem Elfenbein erlaubt. Das ist allerdings immer häufiger ein Schlupfloch für Wilderer in Afrika, indem deren Ware fälschlicherweise als thailändische Ware deklariert wird", kritisiert Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen des Europäischen Parlaments sowie der Animal Welfare Intergroup, am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Kadenbach, Mitglied in der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens, will bis zur Cites-Konferenz von 3. bis 14. März in Bangkok hier konkrete Änderungen vorantreiben. "2011 wurden in Afrika schätzungsweise 25.000 Elefanten getötet. Wir müssen hier gesetzliche Änderungen schaffen", appelliert Kadenbach an Premier Shinawatra. (Schluss) bj/mp

