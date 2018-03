Normalisierung des Marktumfelds spricht für Trendfolgestrategien

Frankfurt am Main (ots) - Nachdem die Börsenentwicklung der letzten knapp zwei Jahre den Trendfolgern das Leben schwer gemacht hat, sehen die Investment-Experten von Veritas Investment inzwischen deutliche Signale dafür, dass Trendfolgemodelle ihre Stärken schon bald wieder voll ausspielen werden.

"Politisch getriebene Börsen wie die der letzten knapp zwei Jahre sind Gift für Trendfolgemodelle", heißt es in der aktuellen Ausgabe des Newsletters Fonds aktuell von Veritas Investment. Nach Einschätzung von Senior Fondsmanager Marcus Russ deute aber alles darauf hin, dass die Kapitalmärkte künftig wieder verstärkt auf -positive wie auch negative - wirtschaftliche und unternehmensspezifische Daten und weniger auf politische Entscheidungen reagieren werden.

Die systematischen und prognosefreien Trendfolgestrategien filtern stabile Trends im Markt heraus, springen erst dann auf, wenn sich ein Trend etabliert hat und bleiben an Bord, bis der Markt einschlägige Signale für eine Trendwende zeigt. So können Trendfolgestrategien in trendstarken Phasen von Aufwärtstrends profitieren und Abwärtstrends meiden. Schwer aber haben es Trendfolger, wenn die Nervosität der Dauerzustand an den Märkten ist und Trends, kaum dass sie eingesetzt haben, bereits wieder kippen. Im sprunghaften Umfeld der letzten zwei Jahre, als die politischen Entscheidungen rund um die Euro-Staatschuldenkrise und die Angst der Anleger vor einem Zerfall der Eurozone die Märkte bestimmt haben, hat der Newedge CTA Trend Index so rund 11 Prozent eingebüßt, während die Aktienindizes weltweit gestiegen sind.

"Nicht nur aus Sicht der Trendfolger sind sogenannte politische Börsen grundsätzlich zu sprunghaft und unstetig", betont Marcus Russ und verweist auf die politisch in Kauf genommene Verunsicherung der Investoren in den letzten Jahren. Seiner Ansicht nach haben insbesondere die oft verspäteten Interventionen der europäischen Regierungen wie die beiden Hilfspakete für Griechenland und das häufige Dementieren derartiger Interventionen bis kurz vor ihrer Umsetzung sehr oft zu heftigen Marktbewegungen und kurzfristigen Trendumkehrungen geführt.

Inzwischen aber spreche viel für eine Normalisierung des Marktumfelds und eine wieder stärkere Fokussierung auf Wirtschafts- und Unternehmensdaten. So hätten die Aktienmärkte zum Beispiel kaum auf die Herabstufung des französischen Länderratings im November 2012 oder auf den angekündigten Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti im Dezember 2012 reagiert. Auch der Volatilitätsindex VStoxx, der häufig als "Nervositätsbarometer" der europäischen Investoren herangezogen wird, ist inzwischen wieder auf das Niveau von vor der Finanzkrise 2008 zurückgekehrt.

Als wichtigen Wendepunkt benennt Russ die Ankündigung der Europäischen Zentralbank im September 2012, unter bestimmten Voraussetzungen unbegrenzt Staatsanleihen europäischer Krisenländer aufzukaufen. Mit diesem Sicherheitsnetz habe die Bank die Angst der Investoren vor einem Zerfall der Währungsunion erkennbar gemindert. Für langfristig mehr Stabilität sollte auch der Beschluss der Währungsunion über die Grundzüge einer Bankenunion mit einer von nationalen Interessen unabhängigen Kontrollinstanz sorgen. Die stabilisierende Wirkung dieser Maßnahmen zeige sich bereits im deutlichen Rückgang der Refinanzierungssätze der Krisenländer Italien und Spanien. "In diesem Umfeld dürften Trendfolgestrategien, wie sie zum Beispiel der ETF-DACHFONDS von Veritas Investment einsetzt, wieder attraktiv sein", so das Resümee von Fondsmanager Russ.

Rückfragen & Kontakt:

Veritas Investment GmbH

Jessica Daunheimer

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69.97 57 43 -73

Email: j.daunheimer @ veritas-investment.de

www.veritas-investment.de



***



Die Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 20 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique

konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset

Management. Die Veritas Investment ist Spezialist für systematische,

regelbasierte Investmentstrategien. Die Produktpalette umfasst aktiv

gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Regelmäßige

Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität der

Investmentstrategien der Fonds.