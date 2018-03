AVISO: Service-Clubs präsentieren sich im Hohen Haus

Podiumsdiskussion am Donnerstag, 24. Jänner, 17.00 Uhr

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Podiumsdiskussion "Bedeutung der Serviceclubs für unsere Gesellschaft - heute und morgen". Österreich besitzt eine breite Palette von Organisationen unterschiedlicher Größe, die unter den Begriffen "Charity" oder "Humanitäre Dienste" bekannt und auf nationaler wie internationaler Ebene aktiv sind. Was verbindet, was trennt diese Service-Clubs, und wie sehen sie ihre Position in unserer Gesellschaft? Welche Rolle spielt ihre Benefiztätigkeit in unserem Sozialstaat? Diese Fragen sollen im Rahmen dieser Veranstaltung beantwortet werden, in der sich acht Service-Clubs mit ihren Jugendorganisationen präsentieren. Die Keynote dazu kommt unter dem Titel "Serviceorganisationen im sozialen Umfeld" von Sozialminister Rudolf Hundstorfer.

Barbara Kamler-Wild (Rotary International) und Ferdinand Hacker (Lions Clubs International) werden die Serviceorganisationen vorstellen. Am Podium diskutieren Othmar Karas (Vizepräsident des Europäischen Parlaments), Helene Karmasin (Institut für Motivforschung), Werner Kerschbaum (Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz), Franz Wolf-Maier (Geschäftsführer Österreichischer Integrationsfonds) sowie Universitätsprofessorin Cornelia Wustmann (Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Graz). Die Moderation übernimmt Anneliese Rohrer. (Schluss) sox

