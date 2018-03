FPÖ-Obermayr: EU-Kommission will Medien verstärkt überwachen

Staatliche Kontrolle als 'Garant der Pressefreiheit' ein fragwürdiger Ansatz

Wien (OTS) - "Ein Beratergremium der EU-Kommission empfiehlt die verstärkte Medien-Überwachung", berichtet der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Der Staat soll demnach durch die Europäische Grundrechteagentur und Medienräte Pressefreiheit und Meinungsvielfalt kontrollieren, wie aus der Beratergruppe verlautet."

"Dieser Ansatz klingt sehr nach einem Diktat der politischen Korrektheit", moniert Obermayr, der festhält: "Es kann auch nicht sein, dass unbeliebte Medien, die deshalb wenig nachgefragt sind, weil sie gezielt an der Volksmeinung vorbeischreiben, mit Förderungen bedacht werden sollen, während jene Medien, die auch politisch unbequeme Realitäten aufzeigen, mit Strafzahlungen und Zulassungsentzug bedroht werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Aussagen etwa des italienischen Regierungschefs Monti, wonach EU-Kritik künftig strafbar sein solle. Ein Kritik-Verbot kann aber beim besten Willen keine Gewährleistung der Pressefreiheit sein. Für grobe Verfehlungen gibt es bereits jetzt einen klaren gesetzlichen Rahmen, der keiner weiteren Verschärfung bedarf. Das nun angedachte Modell würde nichts anderes etablieren als die Fundamente staatlich legitimierter Gesinnungsschnüffelei und umfassender Denk- und Schreibverbote. Die Folge wäre nicht Pluralismus, sondern mediale EU-Monopolitik. "

