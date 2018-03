AVISO: "Walk of shame" macht diese Woche bei allen Hofburg-Gesellschaftern Station!

"Jetzt Zeichen setzen" Bündnis fordert die Absage des rechtsextremen Akademikerballes - Am Sonntag startet Gedenkwoche der Initiative mit großer Kundgebung

Wien (OTS) - Nach den erfolgreichen

Informationskundgebungen vor dem Hotel Sacher und der Austrian Hotels Betriebs Gmbh, werden diese Woche vom "Jetzt Zeichen setzen" Bündnis weitere Protestveranstaltungen vor den restlichen Hofburg-Betreibergesellschaftern abgehalten. Die Gesellschafter werden aufgefordert ihren eigenen Beschluss des Vorjahres umzusetzen, und konsequenterweise den Akademikerball noch abzusagen. "Es hat sich personell, sowie inhaltlich im Vergleich zum WKR-Ball, nichts geändert. Der Akademikerball ist die gleiche rechtsextreme Vernetzungsveranstaltung wie die Jahre davor. Wieder werden rechtsextreme Größen aus ganz Europa in der Hofburg das Tanzbein schwingen. Entweder man toleriert so etwas nicht und streicht den Ball endgültig aus dem Veranstaltungskalender der Hofburg, oder man unterstützt die österreichische und europaweite Rechte indirekt mit der Abhaltung des Balles", üben Vertreter der Initiative scharfe Kritik an Hofburg-Geschäftsführerin Danler und den Betreibergesellschaftern.

Aktionswoche vom 25. Jänner - 1. Februar 2013:

Der 27. Jänner soll deshalb auch heuer wieder Veranlassung dazu sein, aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in Österreich und Europa aufzutreten. "www.jetztzeichensetzen.at" veranstaltet neuerlich eine Gedenk- und Aktionswoche mit zahlreichen Veranstaltungen. Am 27. Jänner werden wir in allen Landeshauptstädten Österreichs der Opfer der mörderischen Sündenbock- und Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus gedenken. Wir wollen ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in unserer heutigen Gesellschaft setzen. Wir sagen:

Kein Salon für die extreme Rechte!

Weitere Termine des "Walk of shame:

Mittwoch, 23. Jänner 2013

Österreichisches Verkehrsbüro AG

WANN: 9.30 Uhr

WO: Mariahilferstraße 117, 1060 Wien

Donnerstag, 24. Jänner 2013

Schick-Hotel Betriebs GmbH

WANN: 9.30 Uhr

WO: Taborstraße 12, 1020 Wien

Freitag, 25. Jänner 2013

Danube Hotel-Betriebs GmbH

WANN: 9.30 Uhr

WO: Johannesgasse 28, 1030 Wien

