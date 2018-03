2. Österreichischer Eisenbahntag 2013

Wien (OTS/TÜV AUSTRIA) - Sie kommen aus allen Richtungen, um den Expertentag gemeinsam auf Schiene zu bringen: Am 31.01.2013 veranstaltet die TÜV AUSTRIA Gruppe in Kooperation mit RTCA und TECHNOMA den 2. Österreichischen Eisenbahntag. Die Schwerpunkte der spannenden Reise sind:

Safety

Interoperabilität

Liberalisierung

kombinierter Verkehr

Sicherheit kritischer Infrastrukturen

Technische Neuerungen, europäische Normen und stetiger Wandel des Marktes stellen Personen- und Güterverkehr auf der Schiene vor große Herausforderungen. Der 2. Österreichische Eisenbahntag verbindet fachspezifisches Know-how mit zahlreichen Praxisbeispielen.

Zielgruppe: Expert/innen, Interessenten und Verantwortliche aus technischen, betrieblichen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Fachbereichen des Schienenverkehrssektors.

Ansprechpartner/in: Susanne Loidl, Tel: 01/6175250-8170, Fax:

01/6175250-8145, los @ tuv.at

Akkreditierung für die Presse unter presse @ tuv.at

Mehr Infos unter http://www.ots.at/redirect/tuv-akademie3

Datum: 31.1.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Schloß Schönbrunn Tagungszentrum

Grünbergstraße, Eingang Meidlinger Tor, 1130 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Markus Buerger, MBA

Tel. (mobil): +43(0)664 884 189 21

E-Mail: presse @ tuv.at

http://www.tuv.at