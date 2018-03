Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Professor Georg Baselitz zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Professor Georg Baselitz zum 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen vielfach preisgekröntes künstlerisches Schaffen als Maler und Bildhauer würdigt. "Durch Ihre zahlreichen Ausstellungen auf der ganzen Welt haben Sie dazu beigetragen, Ihren Zeitgenossen die bildende Kunst näher zu bringen und das Interesse für die Malerei zu wecken", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

