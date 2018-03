Auto-reparaturen.at - der kostenlose Werkstattvergleich in Österreich

Wien (OTS) - Die AutoZum ist Österreichs Treffpunkt der automotiven Branchen und unbestritten die nationale Leitmesse. Als reine Fachmesse ist sie der Marktkompass und Signalgeber zu Beginn des neuen Geschäftsjahres. Auto-reparaturen.at war vom 16.01.2013 bis 19.01.2013 erfolgreich auf der AutoZum vertreten, um den interessierten Besuchern die neue Internetplattform www.auto-reparaturen.at vorzustellen.

Diverse Vergleichsportale sind im Internet weit verbreitet. Viele Autofahrer nutzen immer mehr, auch im Bereich der Kfz-Reparatur, das Internet, denn Autofahren ist teuer. Wenn das Auto dann auch nicht mehr fahren will, wird es noch teurer. Hier hilft dann meist nur der Weg in die Kfz-Werkstatt. Die Preise der Reparaturprofis sind allerdings recht unterschiedlich, wer sparen will, muss also Kostenvoranschläge einholen. Das ist naturgemäß recht aufwendig und zeitintensiv. Sehr viel einfacher und schneller läuft die Suche nach der preisgünstigsten Autowerkstatt jetzt online - über www.auto-reparaturen.at.

Das neue Online-Portal ist kein simples Adressverzeichnis, sondern vielmehr eine intelligente Vermittlungsmaschine für Kfz-Reparatur-und Servicedienstleistungen.

Vom Prinzip her kann man www.auto-reparaturen.at als eine Art Web-Handwerkerbörse bezeichnen. Ein großer Teil des Programmieraufwands steckt in der Typendatenbank und der intuitiven Bedienung. Für den Autofahrer gilt, je genauer Fahrzeug und Schaden beschrieben werden, desto zuverlässiger können die Werkstätten ihren Service kalkulieren.

Die Bedienung für den Autofahrer ist einfach und kostenlos. In nur wenigen Schritten stellt ein Kunde seine Werkstattanfrage auf der Internetseite ein. Einfach den Hersteller und das Modell aus der Datenbank auswählen, die Extras anklicken, die Reparatur bzw. die gewünschte Serviceleistung beschreiben und auf Wunsch ein oder zwei Bilder hochladen. Die Werkstattanfrage wird dann regional direkt an die angeschlossenen Dienstleister online übermittelt, diese unterbreiten dann ein entsprechendes Angebot per E-Mail und -kostenlos - per SMS aufs Handy.

Wenige Tage oder manchmal auch nur Stunden später melden sich Kfz-Werkstätten aus der Umgebung und teilen mit, was die Reparatur bei ihnen kosten würde. Dem Autofahrer bliebe dann lediglich noch die Wahl des passenden Anbieters. Schneller und einfacher lassen sich so Zeit, Geld und Nerven bei der Kfz-Reparatur nicht sparen. Das alles bietet Auto-reparaturen.at, der kostenlose Werkstattvergleich im Internet.

